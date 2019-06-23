【甲一女排】協興3年來首勝Victory　詹穎琳：是爭氣波

甲一女排聯賽第5輪一共上演3場5局賽事，隨着頭場蘇屋對屯青及其後的國際葵青大戰，尾場的協興亦需於決勝局才能以3：2擊敗Victory。

過去3屆均挫協興的Victory，甫開局即表現進取，屢次憑着打觸手出界搶分，戰至局中已拉開10分之距，其後以25：14先下一城。

第二局Victory憑着隊長劉嘉慧4號位攻擊得宜，順利於局初助球隊以3分領先。惟局中協興兩側攻擊加強，詹穎琳及彭泳琳屢次擊破對手防線，協興乘勢追擊下以25：21扳平。

第三局雙方失誤增加，Victory把得分重點轉移到快攻盧美淇身上，她於該局快攻、攔網、背飛皆得宜，Victory以25：19再搶一局。

甲一女排：協興「後二」詹穎琳直言首局未能適應對手的打法，但其後修正防守問題，順利勝出賽事。（楊宇翹攝）

甲一女排：協興3年來首度於聯賽擊敗Victory，士氣高昂。（楊宇翹攝）

不過Victory的氣勢卻遭詹穎琳撲熄，該名協興「後二」於球隊第4局初的11分獨取6分，Victory其後防線陷於崩潰，協興一度拉開13分，最終輕鬆25：13取下第四局。

決勝局協興繼續轟炸對手防線，8：1轉場後氣勢持續，最終她們以15：5再下一城勝出比賽，今日一勝令協興賽後以11列積分榜次席。

協興 V Victory圖輯（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

3年來首度於聯賽擊敗Victory，協興「後二」詹穎琳直言今仗打出士氣：「首局我們未能適應對手的打法，其後我們加強移動防守速度及攔網，好讓我們掌握節奏；今天是爭氣波，畢竟3年來亦未曾在聯賽擊敗她們。」