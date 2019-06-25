【非國盃】同名同姓球員齊入波　馬里有幾多個阿達馬查奧爾？

媽，我很亂呀！ 非國盃分組賽馬里以4：1大勝毛里塔尼亞，陣中有兩位同名同姓的球員，皆是叫阿達馬查奧爾。有趣的是，踢中場的阿達馬查奧爾為馬里射入第3球，之後被換走，由踢翼鋒的另一位阿達馬查奧爾入替，而翼鋒阿達馬查奧爾就為馬里埋齋贏波。

馬里這兩位阿達馬查奧爾（Adama Traoré）同樣在1995年6月出世，6月5日出生的那位名氣稍遜，司職翼鋒，現效梅斯，上曾被外借至奧連斯，在今場馬里對毛里塔尼亞中，他先擔任後備。為了方便分辨兩人，先叫翼鋒阿達馬查奧爾做「大查奧爾」。

6月28日出世的那位阿達馬查奧爾就名氣大得多，他在2015年的世青盃十分搶鏡，攻入4球並交出3次助攻，助馬里贏得季軍，他個人還得到世青盃金球獎。這名中場阿達馬查奧爾踢過里爾，現效摩納哥，但上季被外借至布魯日舒高，就叫他做「細查奧爾」。

21號是「細查奧爾」，踢正選的那一位。（路透社）

在埃及時間昨日（6月24日）的非國盃E組首輪，馬里鬥毛里塔尼亞，細查奧爾正選上陣踢攻中，在37分鐘先助攻艾度拿爾戴亞比（Abdoulay Diaby）開紀錄。其後，馬里前鋒馬利加（Moussa Marega）射入12碼，為馬里半場領先2：0。

換邊後，是兩位阿達馬查奧爾移形換影的舞台。細查奧爾在55分鐘中路突破，擺脫對方守衛，在禁區頂拉弓一射破網，助馬里贏到3：0。61分鐘，身披21號球衣的細查奧爾被換離場，由14號球衣的大查奧爾入替。

14號是「大查奧爾」，後備入替「細查奧爾」的那一位。（路透社）

雖然毛里塔尼亞在72分鐘破蛋，但大查奧爾在73分鐘射入世界波，他在右路推入大位，禁區頂起腳一熨，皮球直飛網窩，最終馬里靠兩位阿達馬查奧爾各入一球，以4：1大勝毛里塔尼亞。

足球網站Soccerway用阿達馬查奧爾1及阿達馬查奧爾2去分別兩人。（Soccerway截圖）

馬里4：1大勝毛里塔尼亞精華片段

題外話，馬里這兩名阿達馬查奧爾應該不是球迷最熟悉的阿達馬查奧爾。在英超球隊狼隊，陣中有位Adama Traoré，本港足智彩譯為艾達馬查奧爾。狼隊的艾達馬查奧爾今年23歲，父母皆是馬里人，但他在西班牙出生，於巴塞隆拿接受青訓，曾代表西班牙各級小國腳。

萬一他重投馬里懷抱的話，馬里中前場豈不是有3名查奧爾！到時我們應該叫他們大、中、細，還是1、2、3好呢？但可以肯定，到時一定考起講波佬。

狼隊還有一位西班牙的艾達馬查奧爾，他的父母其實都是馬里人。（Getty Images）

此外，還有個跟馬里沒有關係的阿達馬查奧爾，他是科特迪瓦國腳，司職左閘或左中場，今年29歲，踢過澳職的黃金海岸聯及墨爾本勝利，近年到歐洲落班，現效土耳其球會葛迪比。