【紫荊盃】協恩35連霸　黃卓寧：冠軍應是責任而非包袱

每年中銀香港紫荊盃為全年學界賽事作總結，席間頒發多個獎項予今個學年有出色表現的學界運動員。 協恩中學達成女校組35連霸的偉業，校內長跑好手黃卓寧更憑著田徑、越野、籃球、手球及投球中屢獲佳績，奪得女校組Sportsgirl。畢業在即，難怪黃卓寧表示這個獎項為自己中學學界生涯劃上完美句號。

中銀香港紫荊盃傑出運動員獎得主合照。（徐焌然攝）

港島及九龍地域中學分會主席劉靳麗娟SBS太平紳士為頒獎典禮致歡迎辭。（徐焌然攝）

香港浸會大學體育系副教授雷雄德博士亦有致辭，鼓勵一班年輕運動員。（徐焌然攝）

2018-19年度中銀香港紫荊盃頒獎典禮昨日（24日）於聖瑪加利男女英文中小學舉行，大部份得獎學生亦有出席。協恩中學黃卓寧今年於學界狂掃7項冠軍，成為女校組組最佳運動員（Sportsgirl），她感謝教練陳嘉威一直對自己不離不棄，「有感自己是個麻煩的學生，但他（陳嘉威）從來沒有嫌棄我，他是最好的教練。」

榮獲sportsgirl獎項，黃卓寧（右）感激長跑教練陳嘉威（中）。（徐焌然攝）

黃卓寧寄語師妹：將紫荊盃傳承下去

帶領協恩中學奪得紫荊盃女校組冠軍，達成35連霸，即將畢業的黃卓寧對一班師妹亦有所寄語，「紫荊盃應是一個責任，而非包袱。這是我們協恩中學一直傳承的獎項，希望師妹們日後要為此負責，每年都以團體冠軍為目標。」考畢公開試的黃卓寧，希望考入香港中文大學教育學院體育運動科學系。

黃卓寧認為團體獎項遠比個人獎項重要，這亦是協恩中學一直守護的傳統。（徐焌然攝）

杜韋諾明出戰亞青 盼以決賽為目標

男校組最佳運動員（Sportsboy）為拔萃男書院的壁球運動員杜韋諾，他今年不但於學界壁球比賽奪得個人及團體冠軍，更於學界D1田徑賽奪得A Grade鐵牌金牌、協助男拔於中銀香港室內賽艇盃奪得4x500米接力冠軍，表現相當全能。

杜韋諾將邁向職業運動員之路，明日舉行的亞青賽正好考驗其實力。（徐焌然攝）

榮獲Sportsboy殊榮，杜韋諾表示驚喜，「今年自己需要應付公開試，仍能奪得這個獎項，證明自己近幾年的努力訓練並沒有白費。」未來盼踏上全職壁球運動員之路的杜韋諾，明日將出戰於澳門舉行的亞青賽，「希望能夠在亞青賽，甚至世青賽打入決賽，以青年賽的成績來決定自己能否成為全職運動員。」杜韋諾明日於亞青賽首圈將面對斯里蘭卡選手活特（Methmal D Wood）。

+ 4 + 3 + 2

至於男女校組最佳女運動員則由福建中學的吳梓程奪得，為福建中學校史上第二名Sportsgirl，「沒有想過能夠奪得一個全港性的大獎，對我而言是一項非常大的鼓勵，令這個學年格外難忘。」

吳梓程今年奪得羽毛球精英賽女雙冠軍，如今更成為sportsgirl，可謂大豐收。（徐焌然攝）

2018-19年度中銀香港紫荊盃得獎名單（個人） 男校組最佳運動員：杜韋諾（拔萃男書院） 女校組最佳運動員：黃卓寧（協恩中學） 男女校組最佳男運動員：從缺 男女校組最佳女運動員：吳梓程（福建中學）

2018-19年度中銀香港紫荊盃得獎名單（團體） 男校組 冠軍：拔萃男書院 亞軍：喇沙書院 季軍：英華書院 最佳進步獎：聖保羅書院 女校組 冠軍：協恩中學 亞軍：拔萃女書院 季軍：德望學校 最佳進步獎：嘉諾撒聖心書院 男女校組 冠軍：聖保羅男女中學 亞軍：福建中學（觀塘） 季軍：香港培正中學 最佳進步獎：聖瑪加利男女英文中小學

男校組冠軍—拔萃男書院。（徐焌然攝）

女校組冠軍—協恩中學。（徐焌然攝）

男女校組冠軍—聖保羅男女中學。（徐焌然攝）