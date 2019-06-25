【維港泳2019】新路線！首度由灣仔往尖沙咀　參賽名額增至4000人

香港年度體壇盛事「新世界維港泳」將於本年10月27日（周日）舉行。今屆賽事首度移師灣仔金紫荊廣場公眾碼頭作起點，終點是尖沙咀星光大道，期望藉新路線、增設「大學盃」及增加泳手名額至4000人三管齊下，令更多來自不同背景的參加者參與其中。

第九年復辦的維港渡海泳將於今年10月27日（周日）上午8時在維多利亞港舉行。渡海泳無論是早年由尖沙咀起步至中環，至復辦初期由鯉魚門出發往鰂魚涌、西灣河，至近年由回師尖沙咀至灣仔，均以九龍區為起點，今年與歷屆賽事不同，泳手會在灣仔金紫荊廣場公眾碼頭起步，以尖沙咀星光大道（近Victoria Dockside位置）為終點。

今屆亦增設不同組別。除本身的「競賽組」、「優悠組」和途程5公里的「國際組」外，今年會在「競賽組」中增設「大學盃」，邀請香港11間大學的學生以隊際形式參賽。

今屆「新世界維港泳」採用新路線，參加者會以灣仔為起點，向尖沙咀星光大道進發，活動亦設有「國際組」，邀請世界各地的國際游泳精英參加。（動力國際）

今屆賽事會將參賽名額增至4000人，較往年提升約一成。

「競賽組」會以水試成績爭逐參賽資格，或以泳總認可的相關游泳紀錄代替。「優悠組」則先透過抽籤，選出通過水試的參加者。

陳鎡樵同學（左）及馮剛政（右）將會報名參與今屆的「新世界維港泳」。其中，陳鎡樵已連續四年參與此盛事，至於馮剛政今年則是第二次參加，期待再次於維港中心暢泳，突破自己。（動力國際）

今年維港泳的主題是「我不怕浪，我就是浪」。冠名贊助維港泳的新世界發展有限公司執行董事歐德昌表示：「主辦單位希望透過這個主題，鼓勵每位參加者都不怕壓力和挑戰，力求卓越。」

他更希望各泳手於活動當天都能發揮匠心精神，無懼風浪。今年的渡海泳有不少改動，香港業餘游泳總會會長王敏超表示自維港泳復辦後，這已發展成標誌性的體壇盛事：「新設的安排都是希望令活動更豐富，同時也可讓一眾參與泳手有更佳體驗。」

「新世界維港泳」由即日起至今年8月21日下午5時接受12歲或以上的合資格泳手報名。有關詳情可瀏覽大會網頁 (網址：www.hkharbourrace.com) 。