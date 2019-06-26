【足球轉會】PSG提出以尼馬交換普巴　兩大原因令曼聯難以動心

曼聯中場保羅普巴，想離隊。 巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬，也想離隊。 兩個球壇天王巨星急欲尋求新挑戰，礙於高昂身價難以成事，PSG於是試圖拉攏曼聯將兩人交換，因為兩個原因，被曼聯拒絕了。

普巴從祖雲達斯回到母會曼聯三個年頭，他日前發出近乎是離隊宣言的一句：「是時候接受新挑戰」，加上早在上季中他已表明對皇馬的傾慕，自言「在皇馬踢足球是每個男孩的夢想」，今個夏天圍繞他的轉會傳聞幾乎無日無之，目的地不外乎是皇馬或祖雲達斯。

PSG近年引入尼馬和麥巴比後，歐聯戰績依然毫無寸進，連續兩屆16強出局，兩大球星希望離隊的傳言，也幾乎天天見報，當中尤以明言渴望重返巴塞的尼馬為甚。PSG管理層似乎也對這位身價與表現不成正比的巴西球星失去耐性，想盡辦法希望他離開，最大難題，在於他們為尼馬定下的3億歐元身價。

急欲離開PSG的尼馬，渴望重返巴塞隆拿。（Getty Images）

普巴自言「是時候接受新挑戰」，希望離隊意圖路人皆見。（Getty Images）

尼馬是全球最高轉會身價球星，他以2.22億歐元天價由巴塞隆拿加盟PSG，即使雙方已達水火不容地步，巴黎班霸依然不會輕易放人。

英國《獨立報》引述知情消息人士指出，為解決尼馬這個燙手山芋，PSG向曼聯提出直接以他交換普巴。

以尼馬的知名度和商業價值，正是曼聯執行副主席活禾特（Ed Woodward）喜愛的球員類型，但因為兩大原因，曼聯據了解已拒絕這個交換方案。

尼馬想走，PSG其實也不想他留。（Getty Images）

連曼聯也難以負擔

能令商業奇才活禾特卻步，最大原因正是錢的問題。曼聯考慮到，即使以他們的財力，代價還是太高。尼馬的周薪高達90萬英鎊，足足是人工冠絕英超的曼聯翼鋒阿歷斯山齊士接近一倍。

山齊士因為人工較一眾隊友高出一截，早已盛傳令陣中多名主力不滿，甚至將山齊士孤立。假如再多一個人工更高的尼馬，球隊薪酬架構失衡問題將進一步惡化，紅魔實在犯不着為狀態低沉的尼馬再冒一次風險，尤其曼聯球員總年薪超過3億英鎊，是曼城以外人工開支最高一隊，加上在新球季失去歐聯資格之下收入頓減，一定不願再徙增開支。

另一個原因是活禾特仍極度希望把普巴留下。球隊上下力勸會方將法國中場出售，管理層一直無動於衷。畢竟普巴是曼聯的自家青訓出身的「親生仔」，在年輕球迷市場亦有巨大影響力，歸隊頭半年帶來的商業收益，已為紅魔賺回他的巨額轉會費。故此PSG提出的交換計劃現階段成事機會極微。