【學界田徑】一個改變人生的決定　石錦程回顧陳楷田徑路

去年博愛醫院陳楷紀念中學勇奪沙田及西貢區中學校際田徑比賽男子組總冠軍，打破賽馬會體藝中學壟斷，寫下校史傳奇一頁。 有誰想到5年前陳楷紀念中學校內連一支正式田徑隊也沒有；而田徑隊隊長石錦程五年前也只是個喜歡宅在家中頹廢的「廢青」。 由零到冠軍；由「廢青」到港隊，這是陳楷紀念中學田徑隊與石錦程共同成長的故事。

中三時決定加入學校田徑隊，成為改變石錦程一生的契機。（梁鵬威攝）

田徑令我重新訂下人生目標。 博愛醫院陳楷紀念中學田徑隊隊長 石錦程

沒有田徑，石錦程的人生可謂一片晦暗，「初中首兩年學校都沒有田徑隊，令我沒有機會做運動，整天在家中頹廢。」直至中三，學校聘請丘鴻海成為體育教師，丘sir上任後發展多元運動，更成立田徑隊，令石錦程人生從此改變，「中三時丘sir鼓勵我加入田徑隊，由學界奪牌，到參加公開比賽奪冠，對田徑的目標愈來愈大，當刻才發現自己能夠成就更多。」透過田徑，石錦程重新發現自己，迎來第二人生。

石錦程於田徑場上揮灑汗水，令他榮獲「屈臣氏集團香港學生運動員獎」。（梁鵬威攝）

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田徑隊由人丁單簿 到人強馬壯的轉變

萬事起頭難，何況重新建立一支田徑隊，石錦程回憶初期訓練只有寥寥數人，「成立田徑隊之初，我們剛剛接觸正式的田徑訓練，各隊員都感到非常辛苦，每星期訓練人數低至三、四人。」然而，當校隊成績愈來愈好，運動員獲得的獎牌愈來愈多，同學們對田徑訓練自然更加熱衷，「隊員們有見自己訓練日子有功，學界場上能夠奪牌，而學校田徑成績愈來愈好，漸漸更多同學加入田徑隊，一起追求冠軍。近年田徑已經成為校內最矚目的運動，我們一星期至少有三課訓練，每次訓練人數小至有三、四十人，多至五、六十人。」默默堅持，終見希望。陳楷田徑隊憑著努力，擺脫訓練「小貓三四隻」的局面。

訪問當日正值陳楷田徑隊訓練，石錦程對不少隊員參加訓練感到欣慰。（梁鵬威攝）

難忘奪冠後 持校旗繞場一周

校史上首度奪冠，已算創下傳奇；一破體藝於沙西區的壟斷，令這個冠軍格外難忘。「還記得賽事中我們有許多失誤，令我們一度以為已失掉冠軍。然而，到最後我們在4x100米及4x400米接力逐漸追上，最終反超體藝。大家都非常興奮，全隊拿着校旗在運動場跑圈。」當屆石錦程勇奪男子A Grade 100米及200米金牌，成為賽事大贏家。

奪冠並不是個別運動員的努力，而是全隊人共同努力的成果。 石錦程

去年石錦程勇奪沙西區男子A Grade 100米及200米金牌，威風八面。（受訪者提供）

陳楷去年一破體藝壟斷，勇奪男子組全場總冠軍。（受訪者提供）

畢業在即，石錦程期望一班師弟妹能夠將陳楷田徑隊的精神傳承下去，「我們這一班中六生畢業後，希望他們不要因此認為自己再無機會奪冠。猶記得奪冠那一年，我們男子A Grade 4x100接力出現失誤，差點令學校失掉冠軍，但最終我們仍能捧起冠軍，證明他們能力。奪冠並不是個別運動員的努力，而是全隊人共同努力的成果。」

即使畢業在即，但石錦程仍然跟校隊一起訓練，督促師弟妹。（梁鵬威攝）

現時已是港青成員的石錦程，100米及200米皆取得香港青年排名第2名。談到未來田徑路，他目標堅定，希望成為一名全職田徑運動員，「在我的運動生涯我希望能夠打破香港紀錄，代表香港挑戰奧運舞台。」短期內他渴望能成為大專生，這樣才能投放更多時間於訓練之中。