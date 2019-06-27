【英超轉會】曼聯5000萬鎊購雲比沙卡　一項數據冠絕歐洲貴得有理

千呼萬喚，終於快將等到曼聯今季的第二個收購：雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）。 綜合各大英國傳媒消息，水晶宮已接納曼聯出價，只餘通過體測的最後步驟，交易即可落實。 問題來了，只有21歲，仍未是大國腳，為什麼雲比沙卡身價如此昂貴？

今個夏天，蘇斯克查第一個看中的就是雲比沙卡，可是遇正擅於待價而沽的水晶宮，令交易一再拖延。曼聯第二次先付3500萬英鎊再似乎表現再加1500萬英鎊的出價，依然被水晶宮拒絕，市場一度傳出該會將此子標價6000萬英鎊的消息。

曼聯代表見勢色不對，周三（26日）隨即約同水晶宮方面就此事傾談，最終敲定先付4500萬英鎊首期，再似乎表現加添500萬英鎊的轉會費。雲比沙卡正隨英格蘭小國腳，出戰U21歐國盃，由於英格蘭剛於日前出局，據悉他隨即會進行體測，落實成為紅魔新一員才放暑假。

曼聯已跟水晶宮達成協議，快將簽入21歲的右閘雲比沙卡。（Getty Images）

剛為英格蘭小國腳在U21歐國盃上陣的雲比沙卡，預料一通過體測便可正式加盟曼聯。（Getty Images）

雲比沙卡是水晶宮陣中人工最低一員，周薪只有1萬英鎊，曼聯開出的合約料為8萬英鎊周薪。

現年21歲的雲比沙卡，司職右閘，水晶宮自家青訓出身，2017/18球季初登英超夢台，上陣7場。至2018/19球季搶得正選，35次上陣取得3次助攻，沒有入球。

單看上陣和助攻數據，似乎難以理解他高昂的轉會費。即使大家知道英格蘭球員在英超有「溢價」，保持英格蘭球員最高轉會費紀錄的史達寧，年前轉投曼城時身價為4900萬英鎊，尚未成為大國腳的雲比沙卡，轉會費將打破此紀錄。5000萬英鎊，同時令他勢將成為繼保羅普巴、盧卡古和迪馬利亞之後，曼聯第四最高轉會費的球員，相信不少曼聯球迷會不禁問一句：值不值？

5000萬英鎊的轉會費身價，勢令雲比沙卡打破由史達寧保持的英格蘭球員轉會費紀錄。（Getty Images）

雲比沙卡少年時代，踢翼鋒出身，升上一隊轉踢右後衛。在英超第一個球季，7場比賽中不時出現甩位，然後以飛剷補救的驚險場面。不過此子學習能力極高，上季在防守位置感方面全面進化，他的一項防守數據，不止在英超，更在歐洲五大聯賽中名列第一，那就是截至今年3月初高達71次成功攔截。

攔截主要是一眾中路守將的最強數據，尤其是防守中場，季尾他被李斯特城的尼迪迪（Wilfred Ndidi）的143次和愛華頓的伊祖沙古爾 （Idrissa Gueye）的142次趕過，但仍以129次高居英超第三位。對一個右閘球員來說，這是相當恐怖的數字。皆因閘衛球員面對的幾乎全是技術速度兼備的翼鋒，「刷數據」難度遠較扼守中場中路的球員高。

以相同位置、在最新球員年度最高身價排行榜中，名列後衛第一名的阿歷山大阿諾特為例，這名20歲利物浦小將上季的英超攔截成功次數為102次，遠低於雲比沙卡。當然兩人特點完全不同，數據只能作為一點參考，至低限度說明了雲比沙卡尚未成為大國腳，身價卻如此高的理由。他亦以高效表現，博得曼聯青睞。