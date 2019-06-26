【亞協盃】大埔遭逼和1：1　航源取亞協第一分

應屆港超聯冠軍和富大埔今晚在台北田徑場與航源次輪交手，「綠軍」在上半場領先一球下遭對手追平1：1，最終亦以此比數完場，未能以勝仗為今屆亞協盃劃上完美句號。 01體育．台北直擊

賽前以較佳對賽成績於小組名列次席的大埔，今仗全取3分便可保住「二哥」之位。「綠軍」排出上仗對傑志的強陣應戰，缺少伊高沙托尼之下以辛祖作進攻重心，由鍾偉強頂替前者任左翼，翟廷峯則取代上場正選的楊賜麟任左閘。

大埔作客出戰航源。（葉詩敏攝）

為大埔先開紀錄的陳肇鈞。（葉詩敏攝）

兩軍在微雨下展開今屆最後一場亞協賽事，大埔初段先取得主導，先有黃威把握對手後防失誤門前頭槌被救出；8分鐘後陳肇鈞有起腳機會未能得手。15分鐘，黃威門前接應陳肇鈞傳中勁射掠楣而過，錯失先開紀錄機會。其後航源利用反擊創造機會，海地外援班奇兩度抽射未能命中目標。

直到25分鐘，陳肇鈞博得罰球獲黃金機會，利馬主射由艾華度頭頂後再有陳肇鈞頭槌破網，大埔領先1：0。完半場前多番製造威脅攻勢的陳肇鈞將球傳到鍾偉強腳下，後者窄角度施射越楣而過，綠軍半場挾一球優勢返回更衣室。

大埔今季最後一戰，未能獲勝。（葉詩敏攝）

換邊後初段大埔繼續進攻，李嘉耀角球直中門楣，未能擴大領先比數。其後雨勢加大，大埔難以組織攻勢，航源雨戰中策動多次反擊，在65分鐘有韓援朱永盛混戰之中頂入，追平1：1。主隊愈戰愈勇數度射門均未能破曾文輝十指關，最終大埔以1：1完場，航源取得亞協第一分。

大埔球員多謝球迷遠赴台北支持。（葉詩敏攝）

大埔今季最後一戰未能取得勝利完美作結，主帥李志堅坦言球員在暴雨下影響發揮，「大家都踢同一塊草地，所以只能說我們球員不熟悉雨戰，加上作客領先下對手氣勢比我們好。」

得知傑志擊敗北韓4.25升上次席後，堅Sir展露驚訝表情，並表示恭喜。