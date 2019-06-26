【亞協盃】傑志挫4.25分組賽次名畢業　朱志光：主場踢出拼勁

2019亞洲足協盃I組最後一輪，除和富大埔作客台灣對航源FC，傑志亦在主場對已然出線的朝鮮球隊4.25 SC。最後「藍鳥」以1：0擊敗對手，以勝利結束球季，但這支港超球隊無暇休假，7月初即要開操。

4.25 SC上輪在主場擊敗航源FC後，已提早鎖定小組唯一一席出線資格，意味今輪賽事均是「風流波」。主場出擊的傑志雖已無出線機會，但仍認真看待今場賽事，應對體力化且行軍快速的4.25，正選陣容中共有6名後衛，明顯加強防務。

早段4.25埋門機會不少，但對郭劍橋考驗不多，至39分鐘，費蘭度接應李毅凱斜線走空，轉身射入成1：0。4.25即傾力反撲，41分鐘，吳赫哲禁區頂轉身勁射，僅僅柱邊出界；45分鐘，隊長林哲民接應右路斬中迎頂但高出。換邊後兩軍再無紀錄，傑志小將陳晉一及于楊先後調入，兩人各有埋門機會，但都未能把握，「藍鳥」終以1：0全取3分，力壓同日1：1賽和航源的大埔，以小組第二位完成今屆亞協盃賽事。

費蘭度今仗為傑志一箭定江山。（高詩琦攝）

朱志光：希望之後再有新人冒起

傑志主教練朱志光賽後稱，以一場亞協勝仗結束賽季，當然開心：「球員在濕熱天氣下面對體力化球隊，在主場踢出了拼勁。」

他坦言對年輕球員表現十分滿意，「希望之後再打亞洲賽，再有新人冒起，也希望這場比賽可以幫到香港在亞洲足協（屬會排名）系數上爭取到更高分數。」

獲選為賽事最佳球員的費蘭度則指對4.25一戰極難應付，「但我們踢出了傑志的風格，沒有太急進、也沒有太多犯錯，然後我獲得了機會，能幫到球隊、以這樣好的方式結束球季，實在很開心。」雖然今日一戰為2018/19球季正式劃上句號，但傑志將在7月2日舉行季前記招及開操，儘管今日上陣的球員可稍後才歸隊，休息時間仍相當有限。