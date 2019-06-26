【港超聯】李志堅宣布離隊　球會主席蔡尚祈：一世好兄弟

相隔9年重返亞協盃分組賽的和富大埔，最終在最後一戰賽和航源，未能如願以勝利作結。主帥李志堅賽後宣布下季離隊：「與大埔和平分開，當然是很多的不捨。」 01體育．台北直擊

李志堅：很多的不捨

上月港超聯對R&F富力的爭標戰，大埔眾將包括堅Sir在完場哨子聲響起後狂奔半場的場景仍歷歷在目，今晚堅Sir主動宣布來季不再執教大埔，並指出非外間傳聞所說早已簽下合約：「事實上很想留低，但與會方的方向和目標出現分歧，贊助商取決了第二個方向，商討過一段時間都不認為能維持上季方針，不過絕不是外間所講早已有離心，是上星期日才有此決定，當然醞釀也是事實。」

堅Sir又謂與大埔是「和平解散」，「所有事情都是和平，很多的不捨，多謝大埔給予我很多機會，贊助商也一直對我們很好。」

李志堅賽後宣布下季離隊，「很多的不捨，多謝大埔和贊助商一直給予機會。」戰罷亞協盃分組賽最後一戰，宣布離隊的李志堅逐一與球員握手。

堅Sir與球會主席蔡尚祈感情要好，後者現身力挺：「還他一個公道，他不是外間說帶兵走。」二人擁抱盡在不言中，蔡尚祈更言：「是因為他我才會來大埔。」（葉詩敏攝）

主席蔡尚祈：沒有不和 一世兄弟

其後戰友之一的和富大埔主席蔡尚祈（Gary）現身，笑稱要為堅Sir「討回公道」：「他沒有在任何人面前簽約，我目前也沒有物色教練取代他，他不是外間所傳會帶兵走，球圈聚散離合是常事，最不想是傷感情，我們的關係由頭到尾都很好，他一世都是我兄弟。」

「大埔是地區球隊，要與區議會和政府等討論，是需要時間的。」他表示明白堅Sir決定。

堅Sir在最後一戰開戰前與球員激情喊話。（葉詩敏攝）

+ 2

Gary坦言贏下聯賽冠軍後，會方方針和目標有變，惟自己仍傾向地區球隊的使命、培育本土年輕球員：「外間對我們看法不同了，說我們要做豪門、繼續追冠軍，但我們仍想培養青訓，現在香港很多當打和優秀球員都是己隊，他們有自己想法，我們也會盡量配合。」

問到來季大埔情況，Gary表示未有定案，仍與新贊助商商討，唯一肯定是會以培訓本土年輕球員為主。