【足球】香港足球試行口述影像　一部耳機燃亮視障球迷的世界

周三（26日）亞協盃I組賽事煞科，傑志主場1：0擊敗朝鮮4.25 SC，主隊早已出局、4.25賽前已然出線，本是不痛不癢的「風流波」。 但對於龍門後方的11位視障球迷來說，這場比賽彷彿開啟了一個新世界──香港足球首度試行口述影像計劃，視障球迷戴起耳機、收聽李德能親身聲演，他們的足球世界，終可跟「其他人」同步。

兩個月前，熱愛本地足球的視障球迷「阿東」一如既往來到旺角大球場觀賞亞協盃，以望遠鏡輔助睇波，未料卻遭身邊球迷質疑是「假波集團」，遭謾罵之餘更驚動警察查問，事件廣受關注，才令我們反思香港足球的確對於像「阿東」的視障人士缺乏支援。

「阿東」雖因事件蒙上陰影，但他亦敢於訴說自己的經歷，陰影終成契機。香港失明人協進會與香港足球總會合作，周三晚首度試行「口述影像」睇波活動，邀得曾任香港電台評述員的李德能擔起重任。評述員和11名球迷都戴起特製耳機，德能將皮球在場上的運行方位、入球過程一一講述，聲音透過耳機傳到球迷耳朵、再在腦海化成一幕幕精彩場面。

首度在香港試行的口述影像觀賽，李德能出任評述員。（高詩琦攝）

口述影像活動吸引11名視障球迷參加，一開始報名，極速額滿。（高詩琦攝）

同步感受球場情緒 重拾入場意欲

傑志最終憑費蘭度一箭定江山擊敗4.25，傑志球迷固然高興，但一眾視障球迷更是興奮，能跟全場球迷同步感受球賽每一刻，至為關鍵。

首次入場睇波的國賓已完全失明，以前電台仍有本地足球直播，他總會收聽，但電台播波已買少見少；曾跟朋友外出看世界盃希望投入盛事氣氛，卻未能如願，「以前跟朋友到餐廳看世界盃，人們睇波情緒很高漲，我聽不到電視評述，要過了很久才知道剛才發生什麼事。」

支持本地足球多年的Billy在旺角場重建前後也常入場，但因眼疾令視力漸漸減退至餘下不足一成，現今電台又極少播波，令他無法入場邊睇波、邊聽電台直播，只能看到光影，入場意欲不免大減，「若沒人作口述影像，我們只能依賴現場球迷反應去想像，或要問身邊人，但第一會阻到人，第二是不能跟貼比賽。」

Billy坦言，作為球迷只有一個心願：「我們最期望的，是跟所有球迷都可以同時對一些情況有反應，例如犯規、入波等等。」而口述影像正正能令視障球迷跟全場同步，國賓說：「有了口述影像，情緒起伏可以跟現場同步，因為口述很貼近現場狀況！」

口述影像服務令視障球迷可享受更即時、全面的足球樂趣。（高詩琦攝）

今次活動為試驗性質，但首次入場的國賓，已十分期待再有下一次：「入場氣氛很不一樣，可以跟別人交流。以前有朋友開玩笑，說入場睇波不用識人，一個人入來睇波就會識到人，講粗口都開心啲！在家中無論有多投入，始終得自己一個人。」足球最大的樂趣，在於人之間的交流，而口述影像正為視障人士打開了享受這樂趣的一扇門。

口述影像需鉅細無遺 完全交代皮球方位

事實上，電視評述跟電台評述亦迴異，口述影像更需評述講得鉅細無遺，國賓說：「電視評述跟觀眾同步看電視，很多細節無需交代；但收音機評述或口述影像要交代的事多很多，皮球在哪個位置？在左或是右邊出界？位於前半場或後半場？又離開底線多遠？電視機都能用畫面交代，但當看不到，就全都需要用口述去交代。」

負責評述的李德能坦言，能參與今次活動亦獲益良多，除學習到口述影像的技巧，亦是非常特別的體驗：「這是我第一次擔任評述時，會知道所有聽眾的名字，還能跟他們有所互動！」他坦言一直希望再講本地波，「作為香港人，始終最想為香港人講香港的足球。」

視障球迷阿東（藍衫）曾在場內有不愉快經歷，但他敢於發聲，令事件成為引入口述影像的契機。（高詩琦攝）

失明人協進會：望傑志對曼城再辦活動

負責今次口述影像試驗計劃的香港失明人協進會項目協調主任劉誠君，直言活動一接受報名就極速額滿，亦喜見成效甚佳，「本來在尋找評述員方面遇到困難，但我們之前在某些場合遇上李德能，他很爽快就答應，他本是講電台波出身，很快就掌握到技巧，他的名氣也吸引到會員入場。」

劉希望，往後能再辦口述影像觀賽活動，除了計劃在9月展開的世界盃外圍賽繼續與足總合作，下個目標就是7月24日傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」，但目前仍待落實：「看看有沒有機會傑志對曼城也可以安排（口述影像），首先要有評述員，（耳）機也要問其他會借用，我們仍在訂購；門票方面也要視乎有沒有贊助。」