【學界葛量洪獎】協恩11人奪獎　盛楚殷連續4年獲最佳女運動員

學界A Grade 14連勝、精英賽7連霸，這些紀錄足以證明協恩中學女子籃球隊為近年學界最傑出的隊伍，連今日舉行葛量洪學界傑出運動員獎頒獎典禮，都有多達6名協恩女籃的成員獲獎。 問題是：女子籃球傑出運動員就只有一個名額，又如何分予6名隊員？獎項不用「榨汁」解決，原來她們各自「周身刀、張張利」，分別於不同運動項目成為傑出運動員，共同打造「協恩盛世」。

2018-19年度葛量洪學界傑出運動員獎頒獎典禮今日（28 日）於香港體育學院主樓演講廳舉行，席間頒發最佳男、女子運動員、十優運動員與及單項運動傑出運動員。協恩中學女籃主力劉芳盈及天水圍循道衞理中學跨欄好手盛楚殷獲選為最佳女子運動員。

香港學界體育聯會主席劉靳麗娟校長為頒獎典禮致歡迎辭。（徐焌然攝）

最佳女子運動員—天水圍循道衞理中學盛楚殷。（徐焌然攝）

最佳女子運動員 劉芳盈（協恩中學） 盛楚殷（天水圍循道衞理中學）

協恩女生瓣瓣皆精 女籃捧走6獎

連續4年獲得最佳女子運動員的盛楚殷表示驚喜，來到中六亦能奪得這個重要的獎項，「今年自己受傷患困擾，今年作出不少新嘗試，如學界田徑因傷未能參與跨欄賽事，轉去參加推鉛球，實在是一次難得的經歷。」至於剛帶領協恩打入籃球馬拉松次圈的劉芳盈認為在最後一年能夠奪得最佳女運動員獎項，可謂自己學界生涯一個完美的總結，「感謝在我中學不同時期中支持我的人，包括我的母親、教練、老師及隊友，寄望一班師妹之後能夠在自己擅長的範圍好好訓練，繼續為校增光。」

最佳女子運動員—協恩中學劉芳盈。（徐焌然攝）

除了劉芳盈，協恩女籃各成員亦成為不同運動項目的傑出運動員，包括陳欣汶（籃球）、黃卓寧（越野）、蔣思琪（足球）、黃悅程（手球）及張靜嵐（投球），全隊女籃堪稱全能，撐起協恩。

十優女運動員 韋祺（聖士提反女子中學） 鄭詠恩（東華三院甲寅年總理中學） 何佩盈（裘錦秋中學（葵涌）） 林樂兒（拔萃女書院） 彭卓藍（福建中學） Sabay Isabella Lynam（港青基信書院） 曾麗薇（中華基督教會燕京書院） 曾岳羚（聖公會鄧肇堅中學） 黃惠婷（浸信會永隆中學） 容天欣（香港華人基督教聯會真道書院）

最佳男子運動員—喇沙書院陳政鋒。（徐焌然攝）

最佳男子運動員 陳政鋒（喇沙書院） 梁承希（天水圍循道衞理中學）

陳政鋒學界生涯完美落幕 個人學校皆奪冠

至於最佳男子運動員則由喇沙書院田徑隊隊長陳政鋒及天水圍循道衞理中學梁承希獲選，即將畢業的陳政鋒，「最後一年能夠帶領喇沙重奪D1田徑的總冠軍，自己又能夠成為葛量洪學界最佳男子運動員，可謂一次圓滿的結局。」陳政鋒未來希望繼續在大專路上發展田徑，以出戰世界大學生運動會為目標。

最佳男子運動員—天水圍循道衞理中學梁承希。（徐焌然攝）

九優男運動員 陳耀良（廖寶珊紀念書院） 劉卓軒（順德聯誼總會胡兆熾中學） 李俊軒（余振強紀念第二中學） 李振霆（香港道教聯合會圓玄學院第二中學） 羅智森（博愛醫院陳楷紀念中學） 伍棹然（拔萃男書院） 王友誴（香港華仁書院） 黃廷鏗（福建中學） 胡一明（順德聯誼總會梁銶琚中學）