【甲一女排】CYT 5局險勝屯青　有望尾輪護級

護級大戰一如所料打得緊湊，兩隊鬥足5局後，最終CYT以局數3：2擊敗屯青，護級前景相當明朗。 攝影：楊宇翹

甲一女排第6輪有同為1勝4負的CYT和屯青對戰，CYT賽前憑較佳局數（C值）輕輕壓過屯青脫離降班區域。

CYT甫開局即盡現護級決心，由主攻手黃詠詩領軍，加上黃思詠具威脅的發球，CYT開局即領先9：4。CYT有主攻手陳明慧的強攻，加上屯青自身失誤多，有數次攔網觸手出界及發球落網，助CYT早已領先至23：14。縱使屯青尾段力追至22：24，但亦未能阻止CYT以25:22先下一城。

甲一女排：CYT以局數3：2擊敗屯青，護級前景相當明朗。（楊宇翹攝）

甲一女排：CYT有主攻手陳明慧今仗多次強攻得手。（楊宇翹攝）

CYT於第二局繼續領放，一開局已領先6：0。屯青失誤多，曾發球直接接失，進攻亦有出界，大比數落後至24：13。局點上演多球來回球，但最終CYT順利以25：16贏第二局。

第三局情況逆轉，屯青全局未曾落後，更曾領先11：6。CYT隨即急起直追，追至9：11，逼使屯青要求暫停調整。屯青在暫停後繼續領先至10：17，但CYT在此時發揮她們的耐性，靠強勁發球及高點攻擊，CYT一度追至1分差距。不過CYT力追不果，以23：25失落第三局。

甲一女排：屯青今仗落敗，但多次的撲救及不放棄的精神贏盡掌聲。（楊宇翹攝）

屯青乘第三局的氣勢，第四局更拉開12：3。CYT急起直追，尾段鬥至22：22平手，但其後連失3分，屯青以25：22把賽事帶入第五局。

決勝局CYT初段拉開前9：3，雖屯青嘗試追近，但CYT臨危不亂，終以15：10、局數3：2力挫屯青，取得關鍵2分，現在積分榜得4分，只要尾輪一挫蘇屋即順利護級。

+ 10 + 9 + 8

CYT教練陳紹磯賽後指CYT的穩定性不足：「頭兩局表現很好，第二局的比數也在預期之內。原本預計第3局可以維持，但最後第3、4局到自己發揮時很飄忽，不應有的誤會也發生了。」他亦指CYT打得不夠聰明，進攻時只懂向下打，加上屯青的攔網很出色，令他們在苦戰下才能勝出。

下場將迎戰蘇屋，但教練陳紹磯未能領軍，他寄語球員：「在第五局最後數分的豪放和決心，要讓觀眾欣賞她們很想打排球的心。不論輸贏，最重要是打到自己的水平。」他更指今年作為「升班馬」在甲一得到很大啟示，因為甲一的速度、節奏和穩定性都相當高：「我們的水平追不上預期中甲一的水平，仍有落差。很多位仍有不足。」他笑言下場迎戰蘇屋前要「練足3課」，希望球員在他「缺陣」的情況下仍能保持高水平。