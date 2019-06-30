【單車】張敬樂三奪香港冠軍　梁峻榮期望多比賽熟習麥迪遜戰術

香港單車錦標賽一連兩周舉行，港隊眾將悉數上陣，把握機會爭取東京奧運積分。張敬樂今早於天水圍取得職業生涯第三次香港冠軍，因為奧運而主攻場地的他直言，場地麥迪遜賽資格雖然未必樂觀，但有危才有機，現階段必要踩好每一戰，先奪世界盃資格，再累積奧運分。

奧運積分爭奪戰直到明年3月截止，不過港隊於男子麥迪遜賽暫列17，殺入前十直接取得資格的機會並不樂觀，張敬樂直言：「資格不是十拿九穩，甚至連最終會否成事都是未知數，不過有危才有機，我們都不擔心，最重要是踩好現階段每一場，先取世界盃入場券，才再爭分，去不到世界盃的話，基本上可說是緣盡奧運。」

「阿樂」如今主攻場地，伙拍梁峻榮或梁嘉儒鬥麥迪遜，他說梁嘉儒進步神速，特別在全能賽，「嘉儒的爆發力很好，適合全能賽，而且愈踩愈好；我與梁峻榮則合作了幾年，勝在默契」，但他不諱言，港隊麥迪遜於亞洲的優勢漸減，歐洲列強更是水平極高，所以港隊必須急起直追，梁峻榮也說：「有歐洲車手跟我說，麥迪遜是六分技術四分體力，技術就是戰術、走位、清晰頭腦和果斷判決，這些都要靠比賽實戰累積，所以我希望多比賽儲經驗。」

今日天氣酷熱，張敬樂直言踩得辛苦，但比賽期間仍有心情和體力扮鬼臉。（潘思維攝）

張敬樂（右）戰至中段與梁峻榮（左）及馮嘉豪（中）帶出，成為領先集團。（潘思維攝）

阿樂笑言，由於專練場地，身體以肌肉力量為主，心肺功能比以前遜色，所以踩公路賽力有不逮；不過他在今天120.7公里的賽事中，以3小時00分02秒衝線，繼2014和2016年後，第三次奪得香港冠軍，港隊隊友馮嘉豪和梁嘉儒分列亞季。

張敬樂第三次贏得香港錦標賽個人公路賽冠軍。（潘思維攝）

+ 4 + 3 + 2

女子組方面，楊倩玉、逄瑤及梁穎儀分列三甲，值得一提是傷癒復出的梁寶儀，今天是她完成手部手術後第一次落場比賽，雖然敬陪末席，但意義重大。她坦言，今天踩車扶住把手時，手肘略有不適，而且因為鑲了螺絲，導致手臂稍稍縮短，連帶肩頸肌肉也容易疲憊繃緊，但今日一戰令她重拾踩車感覺，「沈教練（港隊總教練沈金康）要我今天試踩，下星期參加香港場地錦標賽爭取奧運積分，太久沒踩比賽，要重新適應，不過我有信心下星期會更好」。