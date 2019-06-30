【甲一女排】國際提早一輪封后　楊秀美生涯第11次奪冠

「很幸運，一直遇到很強的隊友」，國際女排的楊秀美（阿Mi）賽後露出感激之情。 劍指衛冕的國際面對協興並未受太大考驗，順利以直落3局取勝提早一輪封后，而這后座亦是阿Mi生涯第11個甲一冠軍，「也許是最後一個冠軍」，這名香港女排標記說道。

國際目標劍指全勝衛冕，今仗開局卻未能入局，更遭協興拉開17：12。惟暫停調整後國際展示出強者氣勢，連取7分反超前至19：17。國際副攻葉凱倫和主攻方思敏在局尾建功，助國際以25：19先下一城。國際第二局延續氣勢，早早領先10：4。縱使其後協興曾反超前至16：15，但尾段卻未能抵擋對手強攻，最終國際25：19再贏一局。

第三局國際楊秀美、葉凱倫和方思敏輪流發功，多點攻擊協興防線，一度領先至18：8。協興未有放棄，但面對葉凱倫及林綺亭的出色發揮防線卻難以抵擋。最終國際以25：19贏取第3局，提早一輪順利蟬聯。

甲一女排：國際直落3局擊敗協興，提早鎖定冠軍。楊秀美及葉凱倫不約而同認為隊友互相信任和補位是致勝關鍵。（楊宇翹攝）

甲一女排：二傳林綺亭亦為國際取得9分，可見今仗國際確為點點開花。（楊宇翹攝）

對於國際，今日一勝帶來衛冕榮譽，惟對隊中楊秀美，這更是生涯第11個甲一冠軍名銜。前無古人的榮譽，阿Mi直言這個「第11次」特別難忘：「下一屆或不再有冠軍的機會，今季自己帶着傷患應戰，所以看到其他隊友的努力，十分感動。」

效力南華7次奪冠，轉投國際再4度封后，加上兩年的職業球員經驗，阿Mi認為多年來的付出得到回報。

甲一女排：協興主攻手頻頻強攻為球隊止血，但國際攻守兼備，協興仍以0：3見負。（楊宇翹攝）

惟「下屆或不再有冠軍機會」，這句話亦包含這名香港女排一代「槌手」生涯的落幕。

縱使一切未有正式決定，但阿Mi表示「大概明年退下火線了」。她最後亦提到11個榮譽，是歸功歷年來的好夥伴：「很幸運我遇到能力很好的隊友，之前7年為南華效力，隊友們也教曉了我不同的事。」

甲一女排：連同今個賽季，楊秀美（中）已奪得11個甲一冠軍。她以這成績完成甲一生涯感到圓滿。（楊宇翹攝）

事實楊秀美退下來，國際其餘成員得挺身而出，擔起球隊得分重任。今仗為國際取得12分的葉凱倫亦認為，「接班」是國際下季的關鍵：「如要保持競爭力，要注入年輕新血，因為我們的平均年齡都較其他隊高，甲一每個星期都要比賽，體能方面會較遜色。」

勝出的國際將於下周日（7日）迎戰Victory，爭取以全勝姿態封后，而協興將對戰葵青，則是今季會長盃資格最後一席的最終決鬥。