【F1奧地利站】21歲的對決　韋斯達賓力壓陸克萊奪冠但未定案

賽車未到最後一刻，也不知鹿死誰手，F1奧地利站更加精彩，因為過了最後一刻衝完線，仍未知勝利者是誰。 一級方程式賽車（F1）奧地利站，韋斯達賓（Max Verstappen）在末段力壓排頭位出賽的陸克萊（Charles Leclerc），贏得今季首個分站冠軍。去到今季第九個分站，終於有車隊首度打破平治的壟斷，不是意料中的法拉利，而是紅牛。 不過韋斯達賓今場勝利並未定案，因為他的戰車趕過陸克萊一刻，雙方發生碰撞，最終名次有否改變，有待裁判審議。

奧地利站由排位賽開始，已注定是精彩的一站：咸美頓等六位車手被罰、維迪爾的引擎出現問題，排頭二位出賽的組合，是法拉利的陸克萊，與紅牛的韋斯達賓，保達斯第三，咸美頓第四，維迪爾第九。

起步一刻已經十分刺激，陸克萊守住領先位置，保達斯、咸美頓與拉高倫等一起殺上，韋斯達賓一下子跌落第六，維迪爾逢車過車，一下子上到第六。

起步一刻韋斯達賓的戰車一下子墮後。（Getty Images）

陸克萊排頭位出賽，幾乎全程守得住第一位。（Getty Images）

正當維迪爾駕駛的法拉利戰車，追上能站上頒獎台位置之際，他入維修站換車胎時，一眾法拉利技師卻如夢初醒，這個失誤令他辛苦追回的時間化為烏有。

另一邊廂，咸美頓入Pit時亦因要同時更換頭鏟，損失了好幾秒時間，似乎已注定無緣追上前車。

陸克萊仍守住第一位，戰至最後階段，韋斯達賓逐架追趕，重返第二位，起步時所失落的位置全給他追回來，其中清脆抽頭超越維迪爾一刻，搏得觀眾席上一眾荷蘭支持者掌聲不斷。

維迪爾守得住韋斯達賓一次，最終仍是要被對方過頭。（Getty Images）

大量荷蘭車迷入場為韋斯達賓打氣。（Getty Images）

韋斯達賓殺得性起，他的戰車造出最快圈速，與陸克萊的差距愈縮愈短，71圈的賽事去到第68圈，韋斯達賓看準位置爬頭，陸克萊隨即在下一個彎道搶回頭位，一攻一守的攻防戰，到第69圈韋斯達賓再次攻擊，陸克萊亦寸步不讓，結果兩車輪胎相碰，外檔的陸克萊稍稍被撞出賽道。

兩名21歲的車手鬥得燦爛，韋斯達賓首名衝過終點、陸克萊第二，保達斯第三，維迪爾第四，咸美頓第五。陸克萊始終未能首奪分站，韋斯達賓生涯第六次贏得分站冠軍。今季首八站均由平治贏得，打破德國車廠壟斷的最終不是法拉利，而是紅牛車隊。

韋斯達賓喜上眉梢，在旁的陸克萊一臉不爽。（Getty Images）

今場最大爭議點，自然是韋斯達賓與陸克萊在第69圈的擦槍走火，韋少自覺無問題，開心與車迷一起慶祝得來不易的冠軍，今仗起步差勁的他坦言，「嘩起步之後我以為今仗已玩完，但我們一路努力推進，然後我的輪胎有點泡膠化（flat spot），進入維修站之後，車子像飛一般快，有足夠速度追上來。」

「能再次在這裏勝出感覺妙不可言，也為本田感到十分高興。」上季也在奧地利站勝出的韋斯達賓，也為自己稍為辯解：「今仗實在非常困難，如果那些事情（指與陸克萊戰車的輕微碰撞）也不容許的話，在F1作賽還有什麼意義？」

陸克萊當然認為對方犯規，頒獎禮上全程黑面，但他沒有跟韋少接觸，只揚言：把一切交回裁判處理，「在我而言顯然我在外檔，他並未留有足夠空位，我們的車觸碰，然後我被撞開，那很可惜。」第二次排頭位出賽，陸仔仍未能取得生涯首個F1分站冠軍。