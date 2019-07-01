【足球．轉會】拉比奧特即將加盟祖雲達斯　高甸投國際米蘭

意甲近年魅力大不如前，除34歲的C朗拿度去年轉投祖雲達斯外，罕見頂級球員在當打之年加盟。 即使如此，祖雲達斯和國際米蘭兩大班霸仍是努力組軍，繼艾朗藍斯後，法國中場拉比奧特亦正進行體測，勢成斑馬兵團一份子；烏拉圭隊長高甸落實加盟國米，三人全部均是免費轉會。

被巴黎聖日耳門（PSG）雪藏大半季的拉比奧特（Adrien Rabiot），一度與巴塞隆拿無限接近，最終還是由祖雲達斯出手，將他收歸旗下。周日（1日）下午他已到達球會進行體測，預料日前正式落實轉會。

近年班馬兵團通過免簽，已盡收四大中場猛將，2015年加盟的基迪拉、上季加盟的安利簡、今個轉會窗來投的艾朗藍斯以及拉比奧特，全部免費來投。

祖雲達斯四大中場0轉會費

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一班免簽球員看似為球會節省一筆轉會費，然而為吸引這些星級球員加盟，往往在人工方面較為鬆手，以藍斯為例，轉投祖記後周薪高達40萬英鎊，約2300萬歐元年薪，僅次於3100萬歐元的C朗，拉比奧特的人工盛傳亦達到900萬歐元，在意甲已是「名列前茅」。

國米在官網上載高甸穿上藍黑戰衣的照片。（Twitter@Inter）

另一邊廂，未能跟馬體會就續約達成協議、哭着離隊的隊長高甸，亦免費加盟國際米蘭。已屆33歲的烏拉圭隊長，高峰已過，惟在激烈程度較低的意甲，相信仍有一定戰鬥力。

一班星級球員相繼來投，或有機會令意甲在新一季有點點起色。