【美洲國家盃】阿根廷投訴巴西獲偏幫　阿古路為美斯領導力平反

阿根廷昨天在美洲國家盃4強以0︰2負巴西，但美洲盃之旅仍未完結，仍要與智利踢季軍戰。阿根廷足總已就4強一役上訴。

阿根廷在球證沒有判12碼下，加上一次中楣一次中柱，以0︰2負巴西，再度無緣大賽錦標。美斯賽後批評判決不公，阿根廷足總亦有相同看法，已就該仗向南美足協上訴。

阿根廷足協主席泰比亞以書面形式表達不滿，「不幸的是，阿根廷對巴西一役，值得從道德、誠實度、透明度原則反思比賽中的疑問。有兩個爭議位球證都沒有使用VAR，毫無疑問會影響賽果。我從沒想過會因球證拒絕VAR而受害，有6部顯示器可看出實情。」除了對該場比賽不滿外，泰比亞亦不滿巴西安排不公，指阿根廷總是不合理地遭延誤到達球場，而巴西總是可以準時到達。

美斯對巴西一役被緊盯，但已是阿根廷陣中表現最佳之人。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

阿根廷將在香港時間7月7日凌晨3時鬥智利，而巴西對秘魯的冠軍戰在香港時間7月8日凌晨4時上演。阿根廷連續3屆與智利對賽，近兩次決賽都以互射12碼負智利。

美斯一直被質疑領導能力，阿古路向南美傳媒為好朋友平反，轉述美斯在輸波後於更衣室的激情講話︰「今場將成年輕球員的經驗，你們是阿根廷國家隊的未來，是下屆的未來。年輕人唯一需要做的是提升自己能力，你們要不斷嘗試，我們會繼續支持。」下屆2020美洲國家盃將由阿根廷及哥倫比亞合辦。