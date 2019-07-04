【意甲】保方重返祖雲達斯　係愛，定係責任？

轉投法甲豪門巴黎聖日耳門一季的保方（Gianluigi Buffon），季尾離隊後一度盛傳重返母會帕爾馬，也與很多強隊扯上關係，最後這位41歲的傳奇門將，令人意外地重返效力17載的祖雲達斯。

主觀認為，保方是足球史上歷來最佳門將，可是他漫長的足球生涯，始終與球會級別盃賽最高榮譽歐聯冠軍無緣。為一嘗大耳獎盃滋味，他去季毅然轉投PSG，可惜在16強被曼聯淘汰出局。

當球季完結，他與帕爾馬的傳聞隨即令人聯想到，意大利的國家英雄鳥倦知還，打算回母會掛靴。若誠如他的經理人 Silvano Martina所言，保方收到很多來包括英超等自世界各地球會的邀請，是什麼原因促使保方重返意大利、回到祖雲達斯？

Silvano的說法是，保方一向「講心唔講金」，因此他的選擇一定以祖家意大利的球會秤先。即使如此，捨帕爾馬取祖記，是一個表態：他仍未想退休。

歐聯16強次回合，盧卡古攻破PSG大門一刻。（Getty Images）

祖雲達斯繼上季收購C朗拿度之後，今夏已先後羅致艾朗藍斯和拉比奧特兩大中場球員，實力有增無減。繼續雄霸意甲聯賽沒有懸念，歐聯八強上季力戰僅負狀態大勇的阿積士出局，新一季仍會是有力挑戰者。這一點，相信保方考慮過後，還是希望爭取一面歐聯冠軍獎牌，因此選擇回到祖記。

祖雲達斯上季首席門將施捷斯尼，2017年夏季加盟，他當時的到來，原本是要為打算在該季後退休的保方，做好接班準備。相信他意想不到，「接班」一季之後，也許又要重返後備席。當然一切未有定案，保方的速度和反應確實已不及全盛期，他才是後備也說不定。重返意甲賽場的他，有望挑戰七項紀錄。

保方還有沒有機會贏得歐聯冠軍？（Getty Images）

保方即將挑戰七項紀錄

1. 意甲上陣紀錄：目前的紀錄是馬甸尼的647場，已上陣640場的保方，只需8場即可打破紀錄。

2. 祖雲達斯意甲上陣紀錄：已為祖記意甲上陣472次的他，只需踢多7場便可超越迪比亞路。

3. 祖雲達斯歐聯上陣紀錄：迪比亞路129次為祖記在歐聯上陣，保方也累積124場，再上陣6次即可打破，換言之，只要他在球隊全部分組賽上陣，即可達成。

4. 歐聯第二最年長上陣球員：最年長歐聯上陣球員紀錄由另一意大利門將巴路達（Marco Ballotta）保持的43歲253日，如果保方在新一季上陣，即可打破前車路士門將舒華沙的「第二最老」紀錄。

5. 歐聯決賽最年長球員：1983年41歲86日的索夫（Dino Zoff）在歐聯前身的歐冠盃決賽，為祖雲達斯上陣。如果祖記明年能闖入決賽，保方將打破索夫的紀錄。

6. 歐聯冠軍最年長球員：2007年38歲331日的馬甸尼帶領AC米蘭贏得歐聯冠軍，若保方打破宿命贏得冠軍，將可輕鬆刷新此紀錄。

7. 首名十次贏得意甲球員：保方已贏過9次意甲冠軍，只要再贏多一次，便可成為史上首位十奪意甲的球員。

未來或可再挑戰……

祖雲達斯上陣紀錄：紀錄保持者是705場的迪比亞路，上陣656場的保方不易打破，除非他能重拾正選兼踢足球隊全季所有賽事，否則或許要再延遲退休才有可能。