【場地單車】李思穎奪1金1銀　楊礎瑤回歸　冀成杭州亞運新勢力

「牛下女車神」李慧詩回歸出戰全港場地單車錦標賽，自是焦點，但賽事中亦有不少年輕運動員力圖爭標，其中李思穎今天獲得1金1銀1，一度暫停訓練的楊礎瑤則出戰爭先賽，兩名小將皆以2022年杭州亞運為目標。 攝影：梁鵬威

李思穎3戰表現佳 喜見成年組訓練成果

李思穎首日出戰麥迪遜賽、個人追逐賽及20公里記分賽，3項均有獎牌「落袋」。她先伙拍梁寶儀參加麥迪遜賽，在中段開始發力下，以1分之差力壓楊倩玉/逄瑤奪冠。思穎緊接出戰個人追逐賽，在金牌戰以4秒之差不敵麥迪遜賽拍檔梁寶儀，僅得銀牌。最後的10公里記分賽則以第5名完成。

李思穎（左）頒獎前問隊友：「我是不是瘦了很多？」卻在頒獎台上穿戰衣時「爆拉鏈」，在台上忍俊不禁。（羅灝津攝）

李思穎頗滿意首日表現，這是她第一次出戰總長3公里的成年組個人追逐賽，她本以為在完成8個圈後會後勁不繼，但今場帶來意外收穫：「我保守地踩，之前比賽每圈的時間很不平均，但教練說今次是第一次踩得這麼平均。」李思穎年僅18歲，但已升上成年組訓練，她認為今天發揮了成年組的訓練成果：「今天賽程緊密，恢復速度要很快。這段時間和成年組師姐多練習耐力，所以恢復速度很好。」即使上周戰罷兩日香港公路單車錦標賽，但密集賽程對她的狀態完全無礙。

升上成年組後表現不俗，李思穎特別感謝隊友梁穎儀支持：「這段時間在北京、德國和捷克等比賽，都和梁穎儀出戰麥迪遜賽。我們在房間聊天，令我在緊張的時候放鬆很多。」她也提到教練張敬煒的臨場指揮，令她保持穩定表現。

李思穎即將出戰全青運。（梁鵬威攝）

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李思穎下周五（12日）緊接到日本出戰場地賽，汲取經驗之餘，也學習對手戰術。至於8月的全青運，她以獎牌為目標：「最好當然是爭金，也期望自己不要因微小的錯誤而辜負了這段時間的努力。」她更希望能在2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運為香港出戰，心中已有長遠目標。

李思穎今天首戰成年組個人追逐賽，雖失落金牌，但仍以較平均的圈速取得第2名。（羅灝津攝）

楊礎瑤暫停單車訓練5個月，今天回歸賽場。（梁鵬威攝）

楊礎瑤復出首戰本地賽 繼續專注單車

除了李思穎，另一焦點小將還有曾在2018年國際單車場地盃連奪女子短途賽兩金的楊礎瑤。她今日只出戰爭先賽，於銅牌戰直落兩場不敵李燕燕得第4名。她2月開始暫停單車訓練，至6月才復操，「重新開始操練後，表現跟停操前分別不大」。她未有回應中途一度離隊的原因，但就明言選擇回歸，自有她的長遠目標：「希望能參加下屆（2022杭州）亞運。」這名19歲女將同時是香港手球代表，早前曾代表香港參加亞洲錦標賽，終取得第5名，但她表示未來會專注在單車訓練之上，手球方面則參加本地聯賽為主。