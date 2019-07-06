【世大運】黃筠陶100米背破PB　挾奧運B標時間闖複賽

香港隊今早續在拿玻里世大運賽事分途出擊，其中亞運游泳代表何天朗與黃筠陶均造出個人最佳時間，後者更以達奧運B標時間躋身今晚的複賽，力爭決賽席位。

亞運代表Toto在一月曾遠赴澳洲特訓，今日終突破瓶頸游出更快時間。（資料圖片／李澤彤攝）

就讀香港理工大學的何天朗，於男子200米蝶泳初賽游出2分03.8秒，雖無緣複賽，仍以0.14秒突破個人最佳時間。他坦言對打破PB感到意外：「曾以為自己不會再游到2分03秒，因為已是一年前的事，即使是去年在亞運會有充足準備，都僅是2分05秒。」他表示，今日游出新時間後回復信心，盼在後日的100米蝶泳賽事再取得突破。緊接是前女拔「背后」黃筠陶（Toto）上陣，她在女子100米背泳初賽游出打破個人最佳的1分01.29秒、總排名第7躋身複賽。

泳隊成員感情要好，與Toto同房的陳健樂（左3）表示為隊友打破3年前個人紀錄感到高興。（陳健樂提供）

0.63秒的突破，Toto苦候了3年時間，迎來首個世大運及7月中舉行的游泳世錦賽前，Toto在一月獨自遠赴澳洲隨隊訓練，可是近半年仍未達到理想時間，今日在初賽終能衝破3年前的個人最佳時間，背後意義比晉身複賽更大。此外，其1分01.29秒時間已達奧運B標，相信Toto在世大打下強心針後能在緊接的世錦賽取得好成績。