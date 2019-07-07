【溫布頓網球賽】費達拿拿度分途晉16強　港將王康怡闖青年賽次圈

37歲的費達拿第17次晉身溫布頓16強，他全場佔優下，以7︰5、6︰2、7︰6擊敗樸利（Lucas Pouille），這亦是他第350場大滿貫勝仗；拿度、錦織圭亦晉級16強。

費達拿今場第一發成功率達70%，加上接發得分率達40%，令較年輕、跑動較多的樸利難以在費達拿身上取得甜頭。第一盤費達拿戰至6︰5時，樸利無壓力下打出界令費達拿破發，先取第一盤。之後兩盤費達拿一直處上風，第二盤早早領前3︰0，更以一球底線半截擊「Passing shot」令網前的樸利未及反應，帶開4︰0，最終他以2小時6分鐘便直落三盤過關。

費達拿今場致勝球比對手多一次，無壓力失誤只有14次，樸利為29次。費達拿全場4次破發，只有一次被破發，可算極具說服力晉級16強。

費達拿今場只被一次破發，不失一盤過關。（Getty Images）

溫布頓主要賽果（按圖放大）

+ 3 + 2

費達拿第17次晉身溫布頓16強，失手的只有1999、2000、2002及2013年，其餘都有穩定發揮。費天王認為心態最重要︰「我認為要先要有飢渴感才可以留在最頂級層次，職業生涯初時有很多數字，例如世界排名50、25、13等推動到球手，但要奪冠而回卻不在相同層次。需要很堅持及放棄很多才有機會達成。我一直都做得不錯，為此自豪。」費達拿將與意大利17號種子巴列天尼（Berrettini）爭入8強。

梅利及細威莎蓮娜威廉絲出戰混雙首圈，以6︰4及6︰1勝德國Mies及智利Guarachi。（Getty Images）

至於香港女將王康怡（Cody）在女子青年賽單打（Girls' Singles）首圈4度破發，以6︰4及6︰2挫俄羅斯的13號種子Anastasia Tikhonova，首次出戰便闖入次圈，將鬥西班牙的 A Mintegi del Olmo。