【美洲國家盃】決賽巴西再遇秘魯　超級金手套艾利臣升級門神

3：0，0：0，5：0，0：0，2：0。今屆美洲國家盃主辦國巴西，由分組賽至4強5場賽事未失一球，主將尼馬因傷缺陣之下，闖過一關又一關，前鋒把握力不俗之餘，更重要的是南美球隊罕有的完封對手能力。 未踢決賽，門將艾利臣已拿下今屆賽事金手套獎，這已是他一年內第三隻金手套。決賽面對分組賽5：0大勝的秘魯，能否又一次完封對手再創新紀錄？ 巴西VS秘魯 7月8日凌晨4︰00 Now650直播

面對玻利維亞、委內瑞拉、秘魯和巴拉圭，還可以說對手實力不及巴西，但四強戰遇上球王美斯帶領的宿敵阿根廷，攻門次數阿根廷14：4拋離，卻打不開巴西大門。

轉捩點是65分鐘巴西仍只是領先1：0，美斯博得一次罰球機會，他親自操刀皮球直飛龍門左上角，眼見入球無可避免，艾利臣竟然飛身接實。不是擋出，而是緊緊從容接實，看得所有人目瞪口呆。6分鐘後法明奴的入球，為巴西奠定勝局。

艾利臣接實美斯的罰球，令人目瞪口呆。（Getty Images）

艾利臣今屆美洲國家盃五場比賽未失一球。（Getty Images）

巴西幸福地同時擁有艾利臣和艾達臣兩位世界頂級門將，實力似乎伯仲之間，那一球「神救」，相信令他當上巴西一號再無懸念。

歐聯4強首戰利物浦作客魯營0：3落敗，埋齋一球正是美斯的罰球。這次皮球同樣飛向左上角，艾利臣不會讓同樣的錯誤犯兩次。

歐聯四強首回合，艾利臣未能救出美斯的罰球。（Getty Images）

幾乎每個世代都有數位鶴立雞群的門將，由耶辛、賓士、索夫、舒米高到保方，他們漫長的職業生涯，救出無數高難度撲球。

當保方快要退下來，新一代門將紛紛冒起，一年之間，艾利臣已站上世界頂端。耶辛是唯一贏過歐洲足球先生（金球獎）的門將，一年內一口氣贏得三個金手套將的艾利臣，近日成為已跟世界足球先生合拼的金球獎熱門人選之一。

曾在分組賽被巴西大炒5：0的秘魯，決賽會否有不一樣的結局？（Getty Images）

連續9場不失

英超聯賽21場不失球、歐聯6場不失球、美洲國家盃至今5場不失球，艾利臣成為首個一年內贏得英超、歐聯和美洲國家盃三隻金手套的門將。連同利物浦季尾最後三場賽事，艾利臣已連續9場保持不失球。

決賽似乎強弱懸殊，然而秘魯在4強3：0戰勝智利一仗，顯示出鬥志與決心，加上行軍迅速，表現脫胎換骨。論級數，陣中還有35歲的老將古里路壓陣。不過說到底，要贏還是先要過到艾利臣的最後一關。美斯今年試過兩次也失敗了，他們可以做到嗎？