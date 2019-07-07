【甲一女排】荃青首度入前四　與國際、Victory、協興爭奪會長盃

會長盃四個席位終於全部名花有主！ 上一輪賽事已提早在甲一聯賽封后的國際女排，與Victory激戰5局之下再贏一仗，以全勝無敵姿態贏得冠軍。至於「升班馬二年生」荃青再次贏波，帶點意外成為亞軍。加上Victory和協興，將出戰今屆會長盃。

荃青第二年甲一即奪亞 盼球隊平常心進步

荃青首兩局由主攻手古蓉蓉及李佩珊領軍，兩人輪流發功，以25：14及25：18先取兩局。第三局戰況激烈，一度鬥至「Deuce」，屯青以28：26扳回一城。

但屯青始終難敵荃青古蓉蓉的攻勢，再輸一局19：25，局數1：3向荃青稱臣。今次失利令屯青篤定降班，來季將戰甲二。

荃青李佩珊領軍以局數3：1輕取屯青。（羅灝津攝）

屯青曾在第3局以28：26追回1局，一度燃起護級希望。（羅灝津攝）

荃青攻守兼備，令屯青難以攻陷。（羅灝津攝）

荃青升上甲一第二年即取得會長盃資格，主力李佩珊直言很高興：「我們的目標都是入頭4，因為上年第5，今年有古蓉蓉和歐陽瑋欣加盟，實力上和配搭的火力都加強了不少。」她指球隊除攻擊力外，隊友之間的配合、快攻、防守等都進步不少。

古蓉蓉更指在聯賽奪亞出乎意料之外：「前段意外地贏了一些強隊，慢慢走到第二名。」談到會長盃的目標，古蓉蓉笑言希望球隊平常心地愈打愈好：「不要太重視結果，過程都是較重要。」

荃青古蓉蓉指球隊在聯賽奪亞為意料之外，盼球隊繼續平常心，一同進步。（羅灝津攝）

方思敏在第1局協助國際以29：27穩住勝局。（羅灝津攝）

國際5局力挫Victory 聯賽7戰全勝封后

雖然國際早於上一輪賽事已確定奪冠，但仍力求以全勝姿態完成。

第1局Victory頻頻搶分，國際幾乎全局落後，但憑方思敏、林綺亭等出色發揮，在「Deuce」階段以29：27力挫Victory，取下第1局。

Victory今仗有主攻霍紀霖挺身而出為球隊拿下第2、3局。（羅灝津攝）

Victory多點開花，副攻陳海瑩亦有多次攻擊及攔網得分。（羅灝津攝）

第2、3局的優勢落在Victory身上，由副攻盧鎂淇、陳海瑩及主攻霍紀霖領軍，以25：16及25：22連取兩局，局數反超前至2：1。

第4局國際搶回主動，由楊秀美、方思敏等帶領國際贏25：16，將賽事帶入決勝局。國際在決勝局有葉凱倫和方思敏輪流發功，雖然一度出現暗湧，仍無礙國際以局數3：2，全勝姿態贏得聯賽冠軍。

國際激戰5局後，以局數3：2險挫Victory，聯賽全勝姿態封后。（羅灝津攝）

+ 6 + 5 + 4

會長盃最後一席煞科日揭盅

國際、荃青、Victory上周已穩奪聯賽頭三名，篤定取得會長盃參賽資格，即使Victory在煞科戰不敵國際，並沒有任何影響。協興在煞科日與葵青大戰五局後獲勝，成功力壓對方搶得會長盃最後一席。

今次將會是荃青第一年晉身會長盃行列，她們有機會與「姐妹球隊」協興在會長盃碰頭。