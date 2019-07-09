【世大運】俞雅欣闖跳遠決賽勢八破港績　何甄陶50自第3名晉複賽

拿玻里世大運田徑賽事於昨日（8日）展開，香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣在資格賽跳出6.21米，成功躋身香港時間周四凌晨進行的決賽。 另一香港體壇新星亦分途出擊，泳將何甄陶（Ian）在今日的男子50米自由泳初賽以22.34秒晉身同日晚上的複賽。

首次參加世大運的俞雅欣，在上月中的城市田徑錦標賽再次改寫個人保持的香港紀錄，以6.30米於年內7次刷新港績。這名香港紀錄保持者在昨日展開的田徑賽，資格賽三跳中先後跳出6.21米、5.99米和6.14米，最終以6.21米、總成繽排第11順利晉身決賽。

其餘3名田徑代表，黃俊穎在男子三級跳資格賽跳出13.9米，位列第26名，無緣決賽；而謝以軒及黃卓熙則在男子100米初賽分別跑出10.73秒及10.88秒，取得總排名37及44名。

獎牌希望的「欄后」呂麗瑤，則將在明日（10日）的女子100米跨欄初賽登場。

人稱「小丸子」的俞雅欣自去年9月起，7度刷新港績，狀態大勇的她在世大運再創新高可期。（資料圖片／林若勤攝）

21歲的Ian是現時男子50米自由泳（長池）保持者，不少泳手亦曾表示他是港隊新希望。（資料圖片／盧翊銘攝）

現就讀美國維珍尼亞理工學院暨州立大學的港隊新星Ian，曾在4月的長池游泳計時賽50米自由泳游出22.25秒，打破杜敬謙（Kenneth）去年於雅加達亞運中創下的22.38秒香港長池紀錄，並達到奧運B標時間（22.67秒）。

21歲的Ian今日在初賽保持穩定發揮，以22.34秒排總成績第3打入複賽，與奧運A標時間22.01秒僅差0.33秒。另一泳手林浩賢則在同一賽事游出24.03秒，總排名第44完成。此外，雅加達亞運接力銀牌得主譚凱琳，今日出戰女子50米自由泳初賽，亦以25.90秒、總排名第13名躋身同日晚上的複賽，期望可打破個人最佳時間的25.73秒。

香港網球女雙組合張瑋桓／伍曼瑩（右）躋身8強。（香港網球總會Facebook）

網球隊方面，繼日前亞運女子單打代表張瑋桓於32強以2：0擊敗印尼對手晉級後，男單林政昨日出戰32強以0：2憾負予日本13號種子球手島袋將，未能晉級，其後夥拍唐家傑在男雙以0：2不敵法國，女雙張瑋桓與伍曼瑩則以2：0擊退意大利組合Camilla Abbate／Natasha Piludu，勇闖8強。