【甲一籃球】不敵南青點點開花　飛鷹無緣第七名

南青繼上場擊敗遊協「開齋」後今日（9日）繼續火力全開爭第七，飛鷹控球權多集中在三名洋將手上，雖然得分可觀，但難敵南青得分點多，最後以74：84敗陣，南青兩戰皆勝穩取第七名完季。

南青開局打出一波7：0的攻勢，何倚楊先行出擊快攻得分兼射入三分，一開波就手感發燙，再射入兩球三分。

飛鷹則有呂銘彥三分命中先開紀錄，奧斯汀入楔多次接應艾榮壓入內線單打，加上弱邊有彭懿葭蓄勢待發，籃下洋將的個人得分就撐起全隊。

何倚楊今場獨轟20分，協南青擊退飛鷹穩奪第七。（張倩儀攝）

中段手感欠準，但分差足以令優勢延續到最後。（張倩儀攝）

南青勢不可擋，何倚楊第一節獨得13分，潘文豪亦相當進取，但火力在第二節漸減，潘正熙多次起手未見入球；另一邊廂，飛鷹派出何權晉放籃得手後再射入兩球三分，但半場仍以36：45落後。

奧斯汀全場射入全場最高24分。（張倩儀攝）

南青轉以全場緊迫，多次偷到快攻機會，也迫使飛鷹犯規的問題漸現。呂銘彥和何倚楊多次三分起手，但第三節兩隊的三分彷彿失靈，惟楊子豐一球命中，其餘就靠籃下混戰中補籃入球，南青才能保持15分的差距以65：50領先。

+ 6 + 5 + 4

最後一節奧斯汀繼續爆發，射入兩記三分， 嘗試為隊友製造機會，先有麥嘉榮入楔放籃，後有楊仲翹和何權晉三分得手，但分差太大，未能從南青手中「偷到雞」。

飛鷹即使有四人個人得分上雙，但關鍵在飛鷹難抵南青點點開花，最後以74：84敗陣。