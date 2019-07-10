【世大運】呂麗瑤小組首名晉級準決賽　最後一擊勢挑戰香港紀錄

世界大學生運動會田徑賽事次日續在意大利拿玻里上演，獎牌希望之一的香港「欄后」呂麗瑤於女子100米跨欄初賽登場，最終跑出13.70秒，小組第一名晉級躋身周四的準決賽。

今季狀態勇銳的呂麗瑤已第3度出戰世大運，5月在亞洲田徑大獎賽以超風速（+2.3）下跑出13.18秒摘銀的她，雖然個人新紀錄未被承認，仍是最接近陳秀英在1994年寫下的13.14秒香港紀錄的成績。

兩年前在台北世大曾跑進準決賽的呂麗瑤，賽前坦言希望能在不超風速下，再跑出13.18秒，然而她未能在初賽達成目標，僅以13.70秒晉身準決賽。

「欄后」呂麗瑤今屆最後一屆參賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

呂麗瑤在初賽第二小組跑出13.70秒，小組首名晉級。（世大運網頁截圖）

13.70秒的成績，在14名晉級準決賽的選手中僅排第13，然而呂麗瑤在初賽分組中第一名衝線，晉級過程相對輕鬆。

首名晉級的芬蘭選手Reetta Hurske，成績13.11秒，第二名是愛爾蘭選手Sarah Lavin的13.32秒，另有兩位分別來自加拿大和意大利的選手同以13.36秒第三名晉級。換言之，呂麗瑤若能在周四的準決賽，跑出她目標內的13.20秒內成績，甚至打破香港紀錄，仍大有機會晉級決賽甚至獲得獎牌。

呂麗瑤的初賽成績，在所有選手中排第13位。（世大運網頁截圖）