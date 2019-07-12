【單車旅遊】十個去首爾踩車的少年　合力挑戰1500公里

十個少年，一個目標——遠赴韓國首爾完成每人150公里的單車路程。 對於這班年齡介乎10至15歲的少年來說，這趟旅程看似遙不可及，但保信慈善基金打破不可能，舉辦「夏．韓．單車初體驗 」，贊助10名父母為殘障人士的青少年，8月到韓國首爾來一趟5日4夜的單車活動，旅程中各人都要以單車走訪漢江，合力完成超過1500公里，誓以「完成便是贏」為目標。

經過一輪選拔，10名青少年脫穎而出，獲保信慈善基金贊助參加「夏．韓．單車初體驗 」，於8月12至16日遠赴首爾。他們當中有單車能手，每天踏單車上學，又有入門初哥，轉彎都顯得有點狼狽。為了讓一班少年出發前提升單車技術，會方特意安排8個課堂，教導單車技巧、維修安全意識以及隊型訓練，令他們力足應付旅程中每日逾50公里的單車路徑。

每星期一課的訓練相當認真，經過一輪充足的熱身才會開始單車訓練。（林若勤攝）

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來自基層家庭 獲保信慈善基金贊助

訪問當日，正值中午，天氣酷熱，單在室外走路已令人汗流浹背。訓練由將軍澳單車館出發，來回海濱公園，雖說不上長途，但已夠一班參加者叫苦。沿途他們還要熟習打手號、邊踏單車邊飲水等技巧，一行10人依着隊形，整齊地踏單車。

路程包括一條斜路，正好訓練一班少年的耐力。（林若勤攝）

在教練帶領下，一班少年的單車技術日漸成熟，準備韓國單車之旅。（林若勤攝）

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這班青少年最令人欣賞的是他們願意不斷改善，來回海濱公園需要經過一條頗長的斜路，下坡當然沒有問題，上斜才是考驗。許多參加者首次上斜時都未成功，需要停下推車，但經教練一番鼓勵，首次失敗的參加者在第二次或第三次上斜時都能堅持踏足全程。在整課大約10公里的訓練中，其中年僅11歲的林奕婷不慎翻車跌倒，「打手號時不慎跌倒，唯有之後多些訓練，自己租單車熟習，今次意外不會令我擔心在韓國完成不了旅程」。

意外摔倒的林奕婷（啡衫）相當堅強，表示會多加鍛鍊自己的單車技術。（林若勤攝）

透過運動加強青少年體能和自信

運動培養孩子的心智，保信慈善基金去年也辦過台灣跑步團，基金會今年將運動項目轉為單車亦有其原因，創辦人林國華表示：「單車對青少年成長大有幫助，能夠訓練他們的平衡、體能，加上今次我們要求參加者一起完成每人超過150公里的路程，希望他們完成活動後大大增強自信心。」

每位參加者出發前都要戴好頭盔、檢查好單車，確保安全後才能出發。（林若勤攝）

當日訓練由將軍澳單車館出發，途經海濱公園後折返。（林若勤攝）

採訪當天，林國華主席「突入」單車訓練，鼓勵一眾單車小將完成訓練，他見到參加者堅持到最後，倍覺感動，「舉辦這些活動，正正希望改變青少年，那怕只是一點點改變。這班小朋友比較內向，我希望透過活動帶給他們正能量，像植苗一樣改變他們的人生」。事實上，林國華一直透過基金服務3至15歲的基層家庭兒童和青少年：「每個小朋友都是獨一無二，該享有同等資源。我們主力舉辦學術以外的活動，讓一班資源有限的青少年增廣見聞。」今次「夏．韓．單車初體驗 」，基金會與香港傷健共融網絡合作，提供外遊機會予一班父母為殘障人士的孩子到訪首爾，林國華最後祝福一班小團友順利完成旅程：「完成便是贏！」

林國華身體力行，與一班參加者一起進行單車訓練。（林若勤攝）

林國華希望一班少年能夠在這次韓國單車後，大大增強他們的自信心。（林若勤攝）

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