【港超聯】傑志小將懷緬外借夢想時光　尹東憲仍被拖欠一個月薪金

在港超聯征戰兩季的夢想FC因未能覓得贊助，來季將放棄參加港超聯的資格。 曾從傑志外借至夢想的兩位年青球員鄭展龍及羅梓駿，對消息均感到可惜及遺憾。

夢想FC今日（11日）傳出「自降甲組」的消息，令不少球圈人士感到訝異。這支球隊近年以年青球員為主幹，給予小將們以實戰吸取經驗的機會。

傑志雙將鄭展龍及羅梓駿，便曾在2017至2018年球季外借至這間球會，其中鄭展龍憑出色表現，至該季中便遭傑志回收出戰亞冠盃，最終更當選該屆「最佳青年球員」。

鄭展龍前季曾效力夢想半個球季，當時出色表現令人眼前一亮。（資料圖片）

傑志小將羅梓駿對夢想自降大感婉惜，形容夢想隊內氣氛良好。（袁志浩攝）

小將懷緬昔日時光 羅梓駿：能享受足球

「龍仔」坦言效力夢想時間雖短，經歷卻十分開心，對舊會棄戰港超感到相當可惜，「這支球隊是個很好的平台，讓剛接觸職業足球的球員表現自己。當時在夢想獲得更多上陣機會，才得以鞭策自己進步。」

至於「羅梓」則透露昔日效力時，球隊已曾出現財政問題，一度延遲發放薪金，「那時候大家都有些少擔心，但都沒有理會，希望一起奮鬥踢下去。除了金錢問題之外，整季跟球員及教練相處得不錯，在那裏能享受足球，因此對消息感到遺憾。」

已加入傑志教練團的尹東憲透露，自己仍未取得在夢想時的全數薪金。（袁志浩攝）

尹東憲：夢想仍拖欠薪金

今季加入傑志教練團的韓籍訓練員尹東憲，亦曾在夢想效力兩個球季，上季更由球員轉為球隊助教。他指自己僅從前隊友的社交網站中，獲悉有關夢想「自降」的資訊。

他表示收到消息時十分失落，「雖然過去兩季過得很艱辛，但隊中氣氛一流，因為我們每位職球員都擁有同一個夢想。」

「東亨」補充稱，夢想仍拖欠他約一個月薪金，不過他指出同樣問題在韓國及日本時有發生，認為情況並不罕見。對於夢想自降，他相信香港年青球員仍不乏發展機會，「夢想曾為港足未來提供很多機會，但其實傑志或元朗等球隊亦一樣，只要年青球員繼續努力，他們仍有很多機會。」