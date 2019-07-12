【足球】中國U16女足兩月內兩度易帥　陳婉婷升任主教練

曾執教東方龍獅的香港足球教練陳婉婷，今年4月在中國女足名將孫雯邀請下，加入中國U16女足教練團，日前在原主教練韋拿甘巴離隊下，「牛丸」接任主教練一職，目標是在67日內完成備戰亞洲足協U16女子錦標賽（女子亞少盃），爭取明年U17女子世界盃資格（世少盃）資格。

陳婉婷加入中國U16女足之初，主教練為荷蘭籍的Roger Reijners，但其後由西班牙籍主帥韋拿甘巴取而代之，但韋拿甘巴早前轉投畢爾包女子隊，主帥一職再次懸空，中國足協終選擇將陳婉婷升任為主教練。

熟悉球隊 喜獲認同

「牛丸」回應時表示：「中國足協決定任命我做新的主教練，因為之後能備戰亞少盃的時間不多，而我是教練團中比較熟悉球隊的一個，很開心這幾個月的工作表現獲得一定肯定和認同。」陳婉婷自加入教練團以來，在中國的時間一直與球隊球員入住同一宿舍，亦隨隊前往中國各地、美國及法國集訓，對於球隊已相當熟悉。

陳婉婷在Facebook專頁貼上一幀在向日葵田留影的照片，道：「從世界盃回到球隊，三天內要接任主教練的新角色，適應時差，搭左三程飛機兩程高鐵，練左五課波開左七個會。真係攰到一個隨時訓著既點，感激太陽一直照耀著我，身邊的人一直支持我，繼續加油吧！」（相片來源：陳婉婷Facebook專頁）

陳婉婷：67日後出戰亞少盃 入決賽難度高

在中國工作已4個月，陳婉婷認為自己吸收了很多新事物：「第一次執教這個年齡層的女子足球隊，隊內配套、硬件及系統比職業球隊更佳，每日都可以非常積極地練習，我可以發揮自己所長，真正踏實地做一個教練要做的事。」她透露，自己早前赴法國女子世界盃，就賽事進行分析，「眼界開闊了很多，對我作為教練而言是很大的意義，也有進步。」

陳婉婷（左）在香港曾兩度出任東方龍獅主教練，首次領軍時曾領球隊奪得港超聯冠軍，她亦因而獲得多項榮譽。（資料圖片）

亞洲足協U16女子錦標賽將於9月15至28日在泰國上演，意味陳婉婷尚有67日就要領軍出戰這項大賽，爭取打入決賽，以取得明年9月21日至10月4日在印度舉行的U17女子世界盃資格，「牛婉」坦承同組已有衛冕的兩屆世界冠軍朝鮮、及上屆亞少盃亞軍韓國，難度頗高，但現階段有信心：「球員態度很好，教練團也能配合，幫了我很多，希望兩個月內做最大努力去改變，令球隊在9月有好表現。」