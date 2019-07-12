【轉會】基沙文1.2億歐元投巴塞隆拿　馬體會反指未達違約金

法國前鋒基沙文，經近兩個月傳聞後，終落實由馬德里體育會投巴塞隆拿，有傳巴塞支付1.2億歐元違約金，雙方簽約5年。不過馬體會指2億歐元才是違約金，令轉會陷入羅生門。

基沙文年幼時身材不高，被里昂等球會拒絕後，因一次試腳被皇家蘇斯達相中，開展職業生涯。他在蘇斯達上陣202場入52球，在2014年以3000萬歐元轉投馬德里體育會。28歲的他為馬體會入94球，贏過歐霸、歐洲超級盃，但一直與西甲無緣，來季起與美斯、蘇亞雷斯、古天奴料有機會爭取個人首個西甲錦標。基沙文將在周日在魯營球場亮相，周一投入操練。

後來馬體會官網發聲明，指5月14日時違約金是2億歐元，因此1.2億歐元不足以買斷基沙文，馬體會指會有行動維護球會利益。

基沙文助法國在2018世界盃擊敗美斯在陣的阿根廷，一年後成為巴塞隊友。（資料圖片）

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1.2億歐元的轉會費，意味基沙文成為史上第六貴球員，比C朗拿度投祖雲達斯高。事實上，基沙文去年夏天已有機會投巴塞，及後他加薪與馬體會續約，至今年5月馬體會發現基沙文拍攝有關轉會的紀錄片，並要求基沙文在5月宣布將離隊。基沙文新約的違約金為8億歐元。

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