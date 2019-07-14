【游泳】歐鎧淳放眼世錦賽　加強訓練再衝奧運A標

歐鎧淳周日（14日）「寓賽於操」，在長池分齡游泳比賽主項100米背泳游出1分01.76秒。她表示會再加強訓練迎接世錦賽，盼再衝擊奧運A標及享受賽事。

歐鎧淳今午出戰100米背泳，造出1分01.76秒的成績，與她在2018雅加達亞運時造出的1分00.38秒香港紀錄，仍有1秒多差距。

她指今仗「寓賽於操」，並讓教練張狄勇在場觀察不足之處：「（世錦賽）出發前會再加重訓練，應該會練得有點『甘』。不少運動員出發前都會調整，但我們卻加大訓練量，以避免疲態。」

歐鎧淳指世錦賽前將加大訓練量，盼全力爭入奧運及享受賽事。（羅灝津攝）

「淳淳」除希望游到較快時間及達奧運A標外，她笑言整個港隊都很期待看到何詩蓓出戰：「世界賽是屬於她的地方，希望看到她游得很快，為港爭光。」

雖然世錦賽接力名單仍未公布，但這名飛魚冀能享受賽事：「很難得會有這個人腳，例如：何詩蓓、鄭莉梅、施幸余、陳健樂和楊珍美等。」

歐鎧淳將於韓國時間22日及24日亮相世錦賽，出戰100米及50米背泳，順道爭取2020東京奧運「入場劵」。東奧女子100米背泳達標時間為1分00.25秒，換言之，「淳淳」必須打破自己保持的香港紀錄，才有望以「A標」參賽。