【網球娛樂】喬治小王子師承費達拿　獲讚揚「他已經打得不錯」

網球王者費達拿（Roger Federer）今晚出戰溫布頓決賽，力求第九次溫網封王兼收穫第21個四大滿貫錦標。這位下月便滿38歲的名將，日前竟然在忙於備戰之際，抽空授徒。 能夠得到費天王親自指導，當然不是普通人，他是快將6歲生日的喬治小王子（Prince George）。

小王子的母親凱特，身在溫布頓履行王室任務，喬治小王子與夏洛特公主兩兄妹，與外公Michael Middleton外婆Carole Middleton一起，參加伯克郡當地夏日節慶，享受傳統市集和攤位遊戲。

有參加者對《People》說，「兄妹倆逐檔逛，玩盡所有遊戲，十分開心。喬治在『crockery smash』（擲碎碟子）檔表現不俗，他看來非常滿意自己表現。」喬治與夏洛特成為全場焦點，「他們很可愛，尤其是親切的夏洛特，她禮貌地與其他孩子打招呼，喬治四處跑來跑去，跟其他小朋友一模一樣。」

凱特日前帶同喬治、夏洛特和路易出遊。（美聯社）

凱特代表英國王室出席溫布頓網球賽。（Getty Images）

凱特早前在溫布頓網球賽期間，告訴已退役的英國球手Anne Keothavong，喬治小王子月初得到費達拿親自教授網球。Keothavong之後在溫網直播節目《Wimbledon Coffee Morning》中轉述相關消息，主持人形容，喬治「顯然是個不錯的球手」。

費達拿本人亦曾在7月4日的記者會上，說起這個名人學生，讚揚「可愛的」王子「已經打得不錯」（already good）。

費達拿讚揚學生喬治小王子「已打得不錯」。（Getty Images）

網球課正是在喬治外公、外婆在Bucklebury的家進行，費達拿說「在這個階段，一切也是關於網球（的球感）……跟我的兒子們相同。」

費達拿是喬治小王子最喜歡的網球員，他謙稱，「我想因為我跟他實際相處過一些時間，所以有少許優勢。我或許是唯一曾跟他見面的球員。」

喬治小王子的運動神經似乎相當不俗。（Getty Images）