【青年足總盃】張哲恆遠射絕殺傑志　南區成U18雙冠王

今年賽馬會青少年聯賽U18足總盃決賽，恰巧是去年決賽「翻版」南區對傑志。 去年兩隊需以互射十二碼決勝，以2：4落敗的傑志今屆矢志復仇，決賽派出陳晉一、于楊兩名一隊成員正選上陣。 陳晉一的頭槌令傑志一度領先，南區憑不屈意志，從後連追兩球，張哲恆完場前3分鐘遠射得手，南區成功絕地反勝2：1，傑志未能扭轉命運連續兩年同一決賽不敵南區。

2018/19年度賽馬會青少年聯賽足總盃周日（14日）蒲崗村道公園足球場進行U18組別決賽，兩隊皆有球迷攜帶橫額「撐場」，觀眾席座無虛席。

陳晉一先開紀錄 連續兩場入球

現已為港隊成員的陳晉一，身型、技術明顯較同齡球員佔優。上半場31分鐘，傑志開出角球，陳晉一混戰之下勁射，可惜柱邊出界。上半場雙方攻勢不算「入肉」，打成0：0平手。

換邊後僅5分鐘，傑志率先入球。陳晉一接應角球遠柱頂入，為球隊打開紀錄。連同四強梅開二度，今場這個入球已是陳晉一近兩場攻入的第三個入球。

上半場陳晉一有一次攻門機會，可惜柱邊出界。（徐焌然攝）

「體藝美斯」陳傲軒（右）今場頻頻突破，可惜未能取得入球。（徐焌然攝）

南區後備殺手登場 兩球反勝傑志

落後的南區並沒有自亂陣腳，反而大軍壓前，對傑志不斷圍攻，終於到66分鐘有所收獲。蘇柏軒送出長傳予後備入替的潘敬謙單刀射入，為球隊追成1：1。南區3分鐘後有一次反超前的黃金機會，隊長「沙維」鄭進泓左路切入中路挑射，傑志門將馮曉禮撲救後再中楣彈出。雖然當刻南區未能成功反超，但全隊狀態明顯回勇。

臨完場前3分鐘，張哲恆接應鄭進泓的傳送後，禁區外推順勁射，皮球應聲破網，傑志門將欲救無從。這名後備入替的前鋒入球後，興奮得脫下球衣慶祝，最終南區亦憑着此球以2：1後上擊敗傑志封王。

「沙維」鄭進泓（右）今場雖無入球進賬，但他的突破、傳送能力成為南區進攻泉源。（徐焌然攝）

+ 4 + 3 + 2

「沙維」：奪冠令球隊一雪前恥

南區隊長「沙維」表示今場球隊拼盡全力，奪冠關鍵在於齊心，「上半場對手給予我們很大壓力，但我們知道今場是我們01年（出生）的最後一戰，所以許多隊友都盡全力應戰，即使對手有港超球員，甚至港隊成員，都贏不過我們11名隊友一條心。」

對於「沙維」來說，能夠在蒲崗村道公園足球場贏得U18足總盃冠軍，意義相當重大，「還記得前年超級盃決賽，我和一班南區隊友在這裏不敵南華；今年學界精英賽學校（拔萃男書院）又是在這裏被體藝淘汰，今日能夠在這個球場贏得冠軍，可謂一雪前恥。」

連同先前奪得的U18聯賽冠軍，南區成為今年U18賽事雙冠王，青訓漸見成果。

于楊（右）今仗表現平平，攻門機會不多。（徐焌然攝）