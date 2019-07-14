【羽毛球】謝影雪克服左肩傷患　偕鄧俊文奪全港賽冠軍

全港羽毛球錦標賽周日（14日）上演決賽。混雙決賽由現時混雙世界排名第7的香港「左手配」鄧俊文、謝影雪面對去屆冠軍張德正、吳詠瑢，最終「鄧謝配」以直落局數2：0獲勝。

鄧俊文/謝影雪首局持續領先，數次失誤仍拉大比數至11：6，其後張德正以假動作令對手多次打落網並縮窄比分差距，但仍無阻鄧俊文/謝影雪以21：17先取一局。

次局張德正/吳詠瑢接連取分並領先，其後「左手配」於中段追平，其後鄧俊文關鍵一板打近底線反超，最終鄧俊文/謝影雪同樣以21：17、局數直落2：0奪冠。

混雙世界排名第7的香港「左手配」鄧俊文、謝影雪直落局數2：0獲勝。（鄭子峰攝）

謝影雪克服左肩傷患，偕鄧俊文奪全港賽冠軍。（鄭子峰攝）

謝影雪肩傷大致痊癒 「狀態已回復8成」

去年底於比賽左肩脫臼的謝影雪，對今場發揮表示滿意，她又指傷患已大致痊癒，但仍需要時間適應，「可能始終還有些陰影，現在還未回復以前水準，是怕再脫臼而未敢出盡全力打，但信心亦在重新建立。」

謝影雪坦言早前一直打得手緊，上月澳洲公開賽才開始漸漸放膽打，同時亦尋回比賽的感覺，是傷癒後的一支強心針，「現在狀態已回復8成，早前澳洲賽發揮不錯，擊敗韓國隊，我受傷之前都沒有擊敗過他們，所以算是開了個好頭。」

現在經已踏入爭取奧運資格的時期，各比賽均有不少世界前十的球手參加，因此鄧俊文、謝影雪絕不可鬆懈，除要以平常心爭奪奧運入場券外，更要爭取成為排名前四以取得種子資格，「先以打好每一場為目標，排名能盡快穩定下來當然最好。」

事實上，今場是謝影雪傷後，「左手配」第二次重組亮相比賽，鄧俊文直言高興，始終之前要花時間適應不同的拍檔，現在漸漸重回軌道，「以前謝影雪是比較有力的，現在因要時間重新習慣，打法或許跟以前有少許分別，但球路因而變得多樣化，對手亦要時間適應，這亦是一件好事。」