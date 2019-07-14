【電競校際盃】理大「香港黑警」成敗因　中大盼入世界賽為港發聲

「英雄聯盟校際盃」大專組4強周日（14日）上演第一輪賽事，由中文大學對理工大學，中大由曾經多次代表香港參賽的家希帶領，最終以直落兩盤淘汰理大入決賽。 是次賽事的冠軍隊伍將代表香港出戰「英雄聯盟世界大專賽」，所以中大隊勝出後感言：「我們在21號的決賽一定要拿冠軍，入世界賽幫香港人發聲。」 第二輪4強賽由李惠利專上學院對澳門城市大學，最後澳門代表技術較佳，直落兩盤入決賽。

「喂！好耐冇見啦！」中大AD家希向筆者說。我們曾在台灣共處好幾天，家希的戰術總會令賽事更加有趣。今天以「望下你後邊」作為遊戲名的他，第一局的14分鐘已經帶領隊伍領先經濟20k，最後更在17分鐘破了理大的主堡，快速拿下第一盤。

中大乘着第一盤的氣勢，第二局開局4分鐘已經領先殺數4：2，理大「打野」「香港黑警爆市民頭」（下簡稱「香港黑警」）多次到中路嘗試擊殺對方中路，藉以控制場面，但「香港黑警」未能擊殺任何人，賽事早期「香港黑警」毫無建樹，直到賽事13分鐘理大在預視者前和中大一個5對4的大型團戰，理大打野「香港黑警」以眾凌寡，雖助隊伍拿取兩個人頭，但未能拿取預視者。

中大戰隊角色池深，成賽事大熱。（大會提供）

就讀法律系的Ivan，曾經研究《逃犯條例》所以明白市民的不滿。（大會提供）

中大團戰略敗，但下路犽宿一直在下路推塔補回經濟差，3分鐘後輪到中大主動的來一次5對5中路團戰，更ace了對方，中大更乘勢攻到理大主堡。勝利在即之時，中大隊員全隊突然「散水」到基地補裝，補裝後的中大隊犽宿和凱能有點大意，在中路被「香港黑警」捉到，「香港黑警」再以5對2的「人多蝦人少」戰術，幫隊伍拿下2個人頭，但中大隊另外三個隊員來到理大主堡，想不到中大隊員「望下你後邊」的凱莎發威，迅雷不及掩耳情況下對方ad人頭，說時遲那時快「香港黑警」已經被「望下你後邊」在後面擊殺，「香港黑警」未能保護隊友，最後凱莎拿下所有人頭，來一個「Penta Kill」完結這場比賽。

中大兩場賽事都21分鐘內完結，賽評總結兩場比賽關鍵是「打野」的差距，中大打野能夠控制場面和不會衝動開戰，相反理大打野「香港黑警」就不能控制場面，難道「阿sir打野唔洗你教」？不過理大隊員非常大方，即使戰敗，還向對手送上祝福：「你們要贏到底，加油呀！」

第一輪賽事完結後，中大隊員雖然非常開心，但其中就讀法律系的Ivan想快點參與「光復沙田」的抗爭運動，他表示希望警民關係快點修補，唯盼互相尊重可以解決問題。

事實上，說到嚴肅話題，眾將都收起嬉皮笑臉，隊員Jeremy 更代表隊員說：「若我們能進入世界賽，我們希望幫香港發聲，我們知道自己很微細，但在世界賽將遊戲名字，轉成香港人的五大訴求，讓更多人知道香港在爭取什麼，幫香港人加油。」

澳門城市大學，全隊以普通話溝通。（大會提供）

第二輪比賽由香港的李惠利專上學院對上澳門的城市大學，雙方在第一局實力都相當接近，兩隊的「中路」都是隊中核心成員，大家都採取了4保1戰術，但李惠利因一次戰術失敗，被澳門城大拿下第一盤。

澳門城大在第二局十分清楚對手戰術，針對對方中路打，令李惠利中路無法發揮水準，最後被澳門城大直落兩盤完結今天所有賽事。

校際盃大專組決賽組合，由香港中文大學隊對澳門城市大學隊，他們將會在7月21日在數碼港電競館作賽，到時大家可以入場看這場精彩賽事。