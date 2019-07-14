【羽毛球】伍家朗張雁宜分奪男女單冠軍　 重拾狀態爭奧運入場券

全港羽毛球錦標賽的男女單決賽今日（14日）上演，女單方面，港羽「一姐」張雁宜以局數2：1擊敗鄧璇封后；現世界排名14的伍家朗於男單決賽面對李卓耀，最終以局數2：0險勝封王。

女單方面由張雁宜迎戰鄧璇，首局張雁宜以21：11輕勝一局，鄧璇於次局更顯進取，21：10還以顏色扳平局數。決勝局戰況緊湊，張雁宜多次救得對方扣殺，加上鄧璇數度打落網，張雁宜初段領先6：1，她表現亦較首兩局輕鬆，中段已將比數拉開至雙位數差距，鄧璇其後交替放長短球，希望迫得對手走動，但仍無阻張雁宜以21：16再取一局封后。

張雁宜：「真係想去奧運」

張雁宜賽後指滿意今日發揮，第二局遭扳平亦未有陣腳大亂，她之後會接連往外地參加公開賽，最大目標是自己可有穩定發揮：「盡可能每仗都做出平均的發揮。」談及爭取奧運資格，張雁宜直言少不免會有壓力，「始終都真係想去」，但都不會有過重的包袱：「自己都有上屆爭積分的經驗，今次就知道要調整的主要是心態方面。」她表示，自己的表現很容易被心態左右，「是心態與思想的問題。當自己心理質素好的時候，的確能夠打出水準，甚至貼近高水平球手的；但當自己一欠缺信心，就難以控制自己的表現」。

港羽「一姐」張雁宜以局數2：1擊敗鄧璇封后。（鄭子峰攝）

伍家朗於男單決賽面對李卓耀，最終以局數2：0險勝封王。（鄭子峰攝）

伍家朗復操3個月挫李卓耀

男單方面，伍家朗明顯入局較快，以21：10先勝一局。次局李卓耀先開球，打法亦較首局多變，一度領先8：5，但伍家朗於中段追平後戰況一直拉鋸，李卓耀多次於網前扣殺得分，戰至後段雙方亦繼續僵持，最終伍家朗以21：19險勝，直落2：0封王。

於3月的亞錦賽傷及膝蓋半月板的伍家朗表示，傷患現時基本上已完全康復，他受傷後休息了一個多月，現在經已復操3個月，周邊肌肉已逐漸恢復，他對康復進度表示滿意，現時距離最佳狀態經已有8、9成，「近幾日原本的痛楚都沒有再出現，狀態亦非常好，基本上都慢慢回到去最佳狀態」。明日將出發赴印尼參加公開賽的伍家朗又指，未來數個大賽對於爭取奧運積分非常關鍵，「希望接下來3站能盡可能取分，下年就可以少一點顧慮」。