【世大運】網球女將張瑋桓伍曼瑩奪銅凱旋　為轉戰全職打下強心針

世大運香港女子網球單打代表張瑋桓及其雙打拍檔伍曼瑩，日前為香港歷史性奪得兩面銅牌後，周一（15日）隨即由拿玻里返港。 兩人難掩興奮之情，更指今趟證明香港運動員在世界舞台也有影響力。

張瑋桓/伍曼瑩連日來發揮出色，在世大運網球女雙勇闖4強。雖然兩人在4強不敵中華台北組合李亞軒/李珮琪，但賽事不設季軍戰，為香港鎖定今屆世大運第1面獎牌，亦是網球隊第1面女雙獎牌。

張瑋桓亦分途出擊女單賽事，她在8強以盤數2：1淘汰白俄羅斯的Anna Kubareva，但在4強奮戰下以盤數0：2不敵來自英國的Emily Arbuthnott，為自己取得第2面銅牌，亦為香港網球隊寫下歷史一頁。

張瑋桓（左）及伍曼瑩（右）在世大運網球女雙奪銅。張瑋桓（左）另再取女單銅牌。（羅灝津攝）

張瑋桓在女單及女雙均奪銅牌，創香港網球隊歷史。（資料圖片）

港將連續兩屆世大運獲獎 證香港運動員實力

張/伍於今屆世大運網球奪銅，加上去屆亦有「師兄」楊柏朗／黃俊鏗摘男雙銅牌，伍曼瑩（Maggie）直言是對香港運動員實力的肯定：「（香港運動員）在大的舞台上也有影響，可以同其他不同國家比試，是一件非常好的事。」

分別在女單和女雙站上頒獎台的張瑋桓（Eudice）亦指今次能為香港網壇出一分力：「讓年輕運動員看到，其實讀大學也可以出來打得好，亦可以與高水平的運動員比試。」

今屆寫下歷史新一頁 意義重大

兩人已於大學畢業後轉為全職運動員，她們直言今次打出佳績對兩人的職業生涯有正面影響，伍曼瑩更認為是一支強心針：「外出參賽無可能任何時候都打得好，大家都有低潮的時候。經過今次大賽取得獎牌是其中一個動力，讓她在其後的賽事更加有信心。」