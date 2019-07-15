【港超聯】足總通過夢想退賽申請　港甲季軍標準流浪獲邀升班

香港足球總會今日（15日）召開董事會會議，正式接納夢想FC退出來季港超聯，並將去信標準流浪邀請升班。

夢想FC上周以「足總要求繳交200萬港元按金」為由，宣布退出2019/20球季港超聯，足總日前發聲明反駁後，今日（15日）在董事會會議上正式討論其退出事宜，會後主席貝鈞奇透露董事會已接納申請。不過夢想若求來季在甲組作賽，足總已訂下先決條件，貝鈞奇說：「足總會去信夢想，要求盡快提交資料證明已向球員支薪，否則不會接納其出戰甲組的申請。」

對於夢想早前引發的「交按金」風波，貝鈞奇指足總認為是由雙方誤解所致，因此並不會就此追究，或作進一步行動，「現時只關注球員跟球會之間的解約問題，因為任何一支超聯球隊，都有責任去完成這項要求。」

夢想早前宣布申請退出下季港超聯，足總今日接納其申請。（袁志浩攝）

足總主席貝鈞奇在董事會後見傳媒，強調會繼續要求夢想提交支薪證明。（袁志浩攝）

流浪獲升超優先權 足總：不會接納有條件升班

夢想退出後港超聯現時僅得9隊參賽，貝鈞奇稱足總仍會以10支球隊為大前提。根據港超聯賽事章則及協議，去季甲組聯賽亞軍港會有優先權，惟這支業餘球會受發牌制度限制，加上沒申請港超牌照，因此以港甲排名為先後次序下，足總將發信邀請奪得港甲季席的標準流浪填補空缺。

早前標準流浪總監李輝立接受傳媒查詢時曾表示，時間倉促或影響球會組軍，並要求有條件地升班。貝鈞奇回應時指，足總會按制度辦事，「有心組軍的話，定必有足夠時間。足總不會為任何球隊提供來季不降班的保證，若球隊不接納邀請，足總會考慮其他申請。」他又補充，足總目前無意改變「升1降1」制度，但會聆聽球會意見，適當時作出檢討。

足總董事會今日同時選出兩位副主席，分別由冠忠南區會長黃良柏以及亞洲足協執委霍啟山當選。另外，港超聯首輪賽事預計於8月份最後一周展開，惟賽程仍有待公布。

流浪贏得上季港甲季軍，按例獲升超優先權。（資料圖片）