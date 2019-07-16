【足球】摩連奴賦閒7個月未有班落　終身學習練德文

摩連奴在2018年12月18日與曼聯解約後，一直未有下一間球會。56歲的摩帥正在學德文，未知是否在暗示自己下一站可能是德甲。

自言掛念足球

摩連奴沒有主帥合約在身後，成為俄羅斯RT的球評家，經常出席各大活動，包括近日現身溫布頓網球賽及F1銀石站，人氣仍然高企。他在5月時「自爆」收到多個主帥職位邀請，但基於多個原則下未有接受，就算早前廣州恒大開天價合約，摩帥仍未動心，看來有意留在歐洲主要聯賽。

摩連奴懂六國語言，現在正學習德文。（資料圖片）

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接受意大利傳媒訪問時，摩連奴暗示去向︰「現在我正學習德文，因為德甲？只因我欠這種語言，我不會排除任何事，包括德文。我很掛念足球，那腎上腺素、球場、工作等，足球就是足球。」​

拜仁慕尼黑由尼高高華執教，帥位未算穩如泰山，未知摩連奴有沒有機會成為下一任拜仁主帥？（資料圖片）

重提早前有傳再度回歸車路士，最後帥印落在林柏特手上，摩連奴解釋指自己當時沒有放風︰「我從未說過球會需要我及聯絡過我。當我離開曼聯時，我的決定是夏天起重返球壇，希望7月參與我有興趣的計劃。」摩連奴為卜比笠臣的翻譯而走上主帥之路，他懂六國語言包括母語葡萄牙文、英文、西班牙文、加泰羅尼亞文、意大利文及法文。

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