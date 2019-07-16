【港足】32歲麥基結束球員生涯　港隊最後入球領軍闖東亞錦決賽圈

32歲的香港足球代表隊前鋒麥基，今日（16日）宣布結束15年球員歲月，他透過社交網絡，表示感激各方支持。

東方龍獅今午發表簡短聲明：「東方龍獅前鋒麥基（Jaimes Mckee）正式宣布掛靴，麥基亦感謝一眾傳媒朋友一直以嚟對佢嘅關照。」一向低調的麥基，亦透過社交網絡，發表簡短的掛靴感言：「經過十多年的職業生涯後，是時候退役了。我獲得了很多難忘的回憶，感謝與我一起製造回憶的每一位。」

麥基（右）今年3月2日為東方龍獅倒戈對香港飛馬，攻入一球，成為他生涯最後「士哥」。（資料圖片）

英國出生10歲來港 倒戈飛馬獻生涯最後入球



生於英國的麥基，10歲已隨家人來港，16歲開始接受正統足球訓練。2005年，他以17歲之齡加入當時在乙組（當時為第二級聯賽）的港會，憑過人速度成為當季乙組神射手之一，並助港會取得乙組冠軍。2006至07球季隨港會升上甲組（當時為頂級聯賽），首季征戰甲組的代表作，為港會3：2擊敗當季「三冠王」南華一役梅開二度。

港會該季降班後，麥基轉投傑志，但一度為學業暫停足球事業一年，隨後再度效力港會。麥基完成學業後正式展開全職球員生涯，在2011/12球季加盟飛馬足球隊，伴球隊度過天水圍飛馬、太陽飛馬及香港飛馬的年代，共度5個球季，期間取得足總盃及菁英盃冠軍，並在2012/13球隊成為聯賽神射手；他在2016/17球隊轉戰東方龍獅，代表球隊出戰亞冠盃分組賽，今年3月2日在聯賽為東方倒戈對香港飛馬，攻入的一個入球，成為他生涯最後一個入球。

麥基球會生涯片段：

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早期入籍兵之一 獲多名港隊主帥器重



香港隊近年成績冒升，入籍球員居功不少。2012年底入籍的麥基，屬近年較早期的入籍兵之一。論球技，麥基絕非最好的一個，表現亦常受批評，但其不懈的跑動及鬥志令球迷留下深刻印象。雖是翼鋒，卻常常以過人速度及體能協助防務，獲球迷以「麥小明」相稱。極為勤懇的態度，令他受多任港隊主帥器重。麥基的作用，在2014及15年上演的2018年世界盃外圍賽大展光芒，尤其兩戰中國，他在邊線不懈回防令港隊得以守和、反擊亦偶有威脅，令球迷留下深刻印象。

麥基香港隊生涯片段：

而麥基在香港隊的最後入球，是去年11月在台灣上演的東亞錦標賽外圍賽次圈。他於首戰對中華台北先開紀錄，助香港以2：1險勝，繼而對蒙古亦攻入1球，領軍5：1大勝。香港最終與朝鮮同分之下，以1個得球的優勢出線。今年6月11日，國際友誼賽，麥基代表香港上陣，最終0：2負予中華台北，未料竟成為他生涯最後一戰，從此高掛球靴。