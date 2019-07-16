【足球轉會】古天奴意想不到下一站　尼馬返巴塞障礙重重

尼馬、古天奴這對巴西天之驕子，在所屬球會生涯走到盡頭，要離開，卻也不容易。p 西班牙《阿斯報》報道，巴塞為求清貨，向巴黎聖日耳門（PSG）提出以古天奴+丹比利+4000萬歐元交換尼馬，建議卻遭PSG主席艾卡拉法一口拒絕。

2017年尼馬2.2億歐元由巴塞隆拿轉投PSG，刷新全球最高轉會費紀錄。球技出眾、外型不俗，他在拉丁美洲的影響力與美斯並駕齊驅，擅玩社交媒體獲大量年輕人追隨，商業價值全球首屈一指。

可惜他在PSG的表現不如預期，亦屢次在球季重要關頭受傷倦勤，離開巴塞兩年，他後悔了。PSG也對他失去耐性，希望放他走，最大障礙是轉會費。

尼馬渴望重返巴塞，古天奴則想盡快離開。（Getty Images）

尼馬想離開PSG，卻因身價太高走不到。（Getty Images）

巴塞的非正式提案，按帳面值古天奴2018年由利物浦加盟巴塞轉會費1.16億歐元（最高可達1.57億）、丹比利2017年由多蒙特加盟巴塞為1.05億歐元（最高可達1.47億），加上4000萬歐元現金，已超過尼馬加盟PSG時的轉會費。

問題是，PSG主席艾卡拉法「要錢不要人」，他希望盡量收回花在尼馬身上的轉會費，故此拒絕這個提議。他向一眾足球經紀明言，不會考慮少於3億歐元的出價。這個價位遠遠超越巴塞的心理關口，他們剛剛才以1.2億歐元從馬體會引入基沙文，根本無可能再動用如此高昂資金在另一球員身上，即使那是尼馬。

事實上，3億歐元放諸全球各大豪門，也不見得任何球會有能力付出，就算有能力，誰會願意花在尼馬身上？別忘記他的年薪高達3600萬歐元，肯定會影響球隊的薪酬架構。

古天奴加盟巴塞時如沐春風。（Getty Images）

1年半的巴塞生涯，古天奴到了夢醒時份。（Getty Images）

古天奴重返利物浦？

古天奴希望今夏離開巴塞，曼聯最早對他有興趣，他跟經理人明言拒投這家舊會利物浦的死敵，令他的「出路」基本上只剩下PSG。如今PSG看來「此路不通」，近日市場流傳他重返利物浦的消息，條件是：借用兩年，然後可選擇以8800萬英鎊收購。

消息未經證實，在此敏感時刻，他經理人祖拉查恩（Kia Joorabchian）受訪時稱，「利物浦在他心中佔有一個非常非常重要位置，上季他大力支持他們，希望他們贏得聯賽冠軍，在那兒有緊密聯繫，我認為要他加盟利物浦的競爭對手相當困難。」

他又披露，巴塞無意放走古天奴：「我被告知他們無意放走他，巴塞沒有跟任何人接洽，任何跟這相反的故事全部都不是真的。」可是他同時又稱，「明顯地，他若重返（英超）那一定會是利物浦，但我看來目前情況相當困難，一切要視乎他們。」

祖拉查恩直言，「我認為那會是個非常困難的交易，不過大部分重大交易也是極其困難的。」

古天奴會重投利物浦和高普懷抱嗎？（Getty Images）