【英超】普捷天奴兩子均效力熱刺　大仔做幕後細仔升預備組

施丹今年3月突然U-Turn回皇馬執教，眾人百思不得其解之下，有一個搞笑的說法：為了協助兒子在球會大展拳腳。當然純粹是個玩笑，然而法國球王家有四子，確實全部先後效力皇馬不同梯隊。24歲的長子安素離開皇馬後展開足球浪人生涯，次子盧卡是皇馬後備門將，新球季外借桑坦德，三子菲奧仍在皇馬U18和幼子艾耶斯是皇馬少年隊。 相對而言，熱刺主帥普捷天奴的兩名兒子鮮有在鎂光燈之下，直到普帥與名字跟他只差一個字母的幼子Maurizio跟熱刺簽職業球員合約。

球員年代的普捷天奴（Mauricio Pochettino）是有名的中場硬漢，現年18歲的Maurizio身型瘦長，踢法和位置也跟父親截然不同，是個踢法進取的翼鋒。

4年前他隨父親由修咸頓「轉會」熱刺，2017年獲熱刺青年軍提供獎學金，上季在U18英超為球隊上陣21次攻入4球。近日球會為他開出新合約，簽約時自豪的普捷天奴一手搭着兒子肩膊合照。

來季他會由U18升上預備組，主要踢右翼位置，也可出任左翼或前鋒。

18歲的Maurizio跟熱刺簽約，普捷天奴親自出馬。（Instagram@Maurizio Pochettino）

Maurizio身型瘦削，司職翼鋒。（Getty Images）

小普捷天奴被指在U18表現突出，熱刺球迷對他跟球會簽約感興奮，紛紛在社交媒體讚好，其中一人甚至相信，Maurizio將會追隨哈利卡尼（Harry Kane）和哈利雲克斯（Harry Winks）腳步，由熱刺青年軍升上一隊作賽。

Maurizio的球技尚待時日證明，可以肯定的是，無論兒子球技如何，普帥似乎喜歡把兒子留在身邊。Maurizio隨他由修咸頓走到熱刺，長子Sebastiano亦在南安普敦索倫特大學（Southampton Solent University）運動學系畢業僅兩個月後，到熱刺擔任運動科學助理，一年後已升任為熱刺一隊運動科學家，兩年前只有22歲的Sebastiano，是所有英超球隊中擔任此職最年輕的一人。

普捷天奴與長子Sebastiano。（網上圖片）

熱刺的訓練和比賽也可以看到Sebastiano身影，兩年前當記者問到後備席上的長子，普捷天奴說，「他熱愛熱刺和所有球員，跟全隊球員關係良好。」他強調，「球員並不把Sebastiano視作我的兒子，他是他本人，這點非常重要。我知道有人會說：『他是老闆個仔』，但球員都信任他。」

「現在他為我工作，或許將來會為其他領隊工作，我們會看着辦。」兩年後，Sebastiano的地位未受動搖。

Sebastiano是英超所有球會之中最年輕的運動科學家。（LinkedIn截圖）

施蒙尼為親情永不簽入兒子

施丹與普捷天奴均把兒子們帶在身邊，但不是每位主帥均喜歡這套。馬德里體育會主帥施蒙尼的兒子基奧雲尼施蒙尼（Giovanni Simeone）也是好波之人，可是他的球員生涯完全不靠父蔭，由阿根廷班霸河床青訓出身，之後隻身到意大利效力熱拿亞，至2017年轉投費倫天拿逐漸踢出名堂，這些球隊全部跟父親毫無關連。

即使市場曾一度盛傳，施蒙尼會把兒子帶到馬體會，被他斷言否認，更誓言「永遠不會簽入兒子」，他讚揚兒子擁有一切好球員的條件，「不幸地我永遠不會把他簽入我的球隊，跟兒子在同一更衣室內會非常困難。」他認為兩人一旦共處一隊，會令父子關係變質：「對他、對我以及我們的關係，都會變得相當困難，而且他現在做得很好，或許他朝有日當我離開馬體會，他便可以到來。」