【水球】韓國女子隊拉雜成軍戰世界賽　破蛋後喜極而泣像贏冠軍

在韓國光州舉行的世界游泳錦標賽，以東道主參戰的韓國女子水球隊，在分組賽首場即破大會紀錄，以0：64慘敗於匈牙利手下。昨日的第二場分組賽，這支在5月才選拔組隊的韓國，以1：30不敵俄羅斯。不過，韓國取得入球後整隊十分激動，隊員喜極而泣，彷彿贏了冠軍般。

韓國以東道主身份獲得參加世界游泳錦標賽女子水球的資格，在5月才臨急臨忙選拔球員組隊，訓練不過兩個月。13個球員之中，有12個是只有游泳背景但沒有受過水球訓練的年輕人。

在上周末，韓國在首場分組賽面對歐洲勁旅匈牙利，開波12秒就失波，最終以0：64慘敗，刷新最大敗仗紀錄。

韓國女子隊上周末出戰首場分組賽對匈牙利，結果慘吞64隻光蛋。（法新社）

匈牙利有球員12次起手射入11球，亦有球員10射10中。匈牙利全場71次攻門入64球，而韓國全場僅得3次起手攻門機會。韓國每局依次序失16、18、16及14球。

面對匈牙利球員的防守，韓國球員一籌莫展。（法新社）

儘管首場慘敗，但韓國沒有自暴自棄，她們昨日出戰第二場分組賽，面對俄羅斯，頭三局繼續「食蛋」，到第四局落後0：27時，由Kyung Da-seul起手得分破蛋，追成1：27。儘管已經大比數落後，但韓國球員在入球後十分興奮，更有人喜極而泣。

韓國球員聆聽教練的指導。（法新社）

最終，韓國以1：30輸多場，兩連敗，她們將會在明日對加拿大。破蛋功臣Kyung Da-seul賽後說：「當我射門時，我沒有想過可以入到，但我盡了全力。如果我沒有隊友，我根本做不到。」

Kyung Da-seul續說：「教練說，我們來到這裏，是要告訴所有人，我們準備好去打一場硬仗。他還讚我們在第一場比賽後成長了很多。我們一起分享了喜悅的淚水。」

韓國對俄羅斯的破蛋入球：