【日乙】港足前主帥加利韋特離開東京綠茵　日媒稱成績不振被炒魷

日乙球隊東京綠茵今早宣布，解僱監督加利韋特（Gary White），提升青年軍教練永井秀樹頂上。加利韋特去年辭任港足主帥，今季執教東京綠茵，聯賽成績未如理想，最近在日皇盃更不敵法政大學出局。

東京綠茵今日（7月17日）在官方網站宣布，監督加利韋特離開球隊，由青年軍教練永井秀樹暫時接手。日本傳媒稱，東京綠茵因為成績不振，所以解僱加利韋特。而永井秀樹是綠茵的名宿，1992年展開職業生涯，正是加入綠茵前身球會川崎讀賣，往後3度效力。永井於本月12日取得日本國內最高級的S級教練牌，數天後即有新任務，暫代帥位至季尾，若果成績理想，之後可得長約。

永井秀樹將會取代加利韋特的位置。（東京綠茵Twitter）

加利韋特執教東京綠茵半季後離隊。（資料圖片）

44歲的加利韋特今季帶領東京綠茵，上任時表示要帶領球隊升班，但經過半季，日乙22戰僅7勝8和7負，以29分排名13位，相信難以爭奪升班資格。日媒指本月初的日皇盃次圈，東京綠茵更以0：2不敵法政大學出局，成為「白咖喱」離任的關鍵。

東京綠茵在官網宣布加利韋特離開的消息。（東京綠茵官網截圖）

加利韋特去年9月接任香港男子足球代表隊主教練，但他上任僅3個月，便在年底向香港足總請辭，之後到日本執教東京綠茵。來自英格蘭的加利韋特掌港足帥印期間，領軍出戰兩場國際友誼賽，先0：1負泰國，再1：1賽和印尼，其後在任內任個正式賽事－－東亞足球錦標賽外圍賽第二輪，領軍擊敗中華台北及蒙古，再賽和朝鮮，領香港自2010年以來首度打入決賽圈。