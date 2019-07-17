【港超聯】李志堅攜大埔班底投東方龍獅　16新兵加盟佔全隊逾半

港超勁旅東方龍獅今夏傳出多單轉會傳聞，今日（17日）球隊在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行新季發佈會，宣布由前和富大埔「冠軍教頭」李志堅領軍，並率領9位前「綠衫軍」來投。 東方經歷翻天覆地的轉變，但無論管理層及李志堅均指，球會是按實際需要而作出決定。李志堅說：「若有所顧忌，大家很難進步。」 攝影：洪嘉徽、袁志浩

東方龍獅自2015/16球季奪得港超聯冠軍後，已連續三季無錦標落袋。今季，東方教練團及陣容大換血，助教黃鎮宇及守門員教練范俊業未獲留用，青年軍教練李健和、羅繼華及鍾皓賢亦離隊，僅得羅志焜留任。管理層亦有變動，前球隊總監梁守志卸任，由李志堅接任球隊總監及主教練，前主教練安祖史杜錫成為技術總監。特別顧問戴文康則出任會務發展總監，負責推廣球會對外的業務發展和合作。

東方龍獅教練團大執位，多位老臣子未獲續約，羅志焜成唯一留效的教練。（袁志浩攝）

東方體育會副主席游永強就變動解話，直言去季球隊士氣出現問題，未能發揮化學作用且令人失望。他表示「陣痛」是必需的，「若只講個人感情，不針對客觀事實需要，只會令球會走火入魔。球市已經低迷，若維持現狀對香港球壇不利。」

東方體育會副主席游永強（右）強調變動是針對事實，並指「陣痛是必需的」。（洪嘉徽攝）

李志堅執教老牌球會成里程碑 「前球會支援難相比」

由2008年起執教深水埗，李志堅11年間帶過「青春班」及地區球隊，今季終成為老牌球會主帥。他直言是生涯里程碑：「對自己是很大的挑戰，很期望為這支老牌球會做多點事，證明我們是本地強隊。」這位去屆「最佳教練」指，東方為其教練團提供充分資源及人力支援，又笑言自己「失禮」，因直至今季才獲此待遇。「分工很細緻，不會一人身兼多職。這是香港職業足球應有的條件及配套，感覺終於受到尊重。但希望球員們明白不是必然，要好好珍惜」，李志堅說。

李志堅攜同多位大埔班底加盟，引入助手李恆匯、守門員教練保查與分析員般奴，而「堅家軍」成員梁冠聰、李嘉耀、馮慶燁及李家豪紛紛來投，加上原屬大埔的艾華度、翟廷峯、鍾偉強、利馬及曾文輝，共有9位前「綠衫軍」來投。此外，東方同時簽入劉學銘、胡晉銘、播磨浩謙及20歲前港會中場奧利華（Oliver Laxton）等年輕小將，並召回曾外流的茹子楠。外援方面，球隊羅致前佳聯元朗森巴前鋒慕沙，以及台灣射手陳浩瑋，班費維持於約3500萬港元。

李志堅（右）攜同多位大埔班底加盟，引入助手李恆匯（左）。（袁志浩攝）

重奪亞洲賽資格 視富力為最大爭標對手

東方現時大軍名單多達30人，李志堅指季前會外借約6名球員至友會，讓球員有更多上陣機會。他又認為引入多位熟悉的大埔球員，自己在調配上有優勢，「有更多選擇是好事。雖然多人多事多煩惱，但這是我們的工作。足球需要改變，要做應該做的事，若有顧忌，球隊很難進步。」

富力R&F今季再度擴軍，李志堅直言視對方為今季最大爭標對手，球隊會以盡攬冠軍為目標，但首要任務是重奪亞洲賽資格，「自己經歷過、得到過，望向遠處才發現，原來只是有心無力。既然現時有足夠支援，便應該望得更遠。」對於前東家和富大埔的前景，他則回應指：「大家各自努力，希望大埔可繼續發光發熱，在亞冠外有好表現，延續風格。」

東方龍獅本季新援逐個睇（點圖放大）：

+ 11 + 10 + 9

東方已將來季主場定於將軍澳運動場，隊長依舊由梁振邦擔任，葉鴻輝及迪高則任副隊長。球隊8月中會出發前往泰國集訓8日，密集式訓練之餘亦應付兩至三場熱身賽；李志堅指希望約戰泰超球隊。

東方以衝擊亞洲賽資格為首要目標，班費維持在3000多萬港元。（洪嘉徽攝）

東方龍獅新季名單： 副總監：司徒文俊 技術總監：安祖史杜錫 球隊總監兼主教練：李志堅 助教：李恆匯、羅志焜 守門員教練：保查 (Alvarez Buedo Borja) 技術分析員：般奴（Bruno Luís Porto Pereira) 訓練員：李敖男 行政管理：陳子龍 球隊助理：薛輝龍、馮鎮華、袁國強 物理治療師：鄺凱恒、羅嘉偉