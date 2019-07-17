【港超聯】李志堅攜大埔班底投東方龍獅　16新兵加盟佔全隊逾半

港超勁旅東方龍獅今夏傳出多單轉會傳聞，今日（17日）球隊在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行新季發佈會，宣布由前和富大埔「冠軍教頭」李志堅領軍，並率領9位前「綠衫軍」來投。
東方經歷翻天覆地的轉變，但無論管理層及李志堅均指，球會是按實際需要而作出決定。李志堅說：「若有所顧忌，大家很難進步。」
攝影：洪嘉徽、袁志浩
東方龍獅自2015/16球季奪得港超聯冠軍後，已連續三季無錦標落袋。今季，東方教練團及陣容大換血，助教黃鎮宇及守門員教練范俊業未獲留用，青年軍教練李健和、羅繼華及鍾皓賢亦離隊，僅得羅志焜留任。管理層亦有變動，前球隊總監梁守志卸任，由李志堅接任球隊總監及主教練，前主教練安祖史杜錫成為技術總監。特別顧問戴文康則出任會務發展總監，負責推廣球會對外的業務發展和合作。
東方龍獅教練團大執位，多位老臣子未獲續約，羅志焜成唯一留效的教練。（袁志浩攝）
東方體育會副主席游永強就變動解話，直言去季球隊士氣出現問題，未能發揮化學作用且令人失望。他表示「陣痛」是必需的，「若只講個人感情，不針對客觀事實需要，只會令球會走火入魔。球市已經低迷，若維持現狀對香港球壇不利。」
東方體育會副主席游永強（右）強調變動是針對事實，並指「陣痛是必需的」。（洪嘉徽攝）
李志堅執教老牌球會成里程碑 「前球會支援難相比」
由2008年起執教深水埗，李志堅11年間帶過「青春班」及地區球隊，今季終成為老牌球會主帥。他直言是生涯里程碑：「對自己是很大的挑戰，很期望為這支老牌球會做多點事，證明我們是本地強隊。」這位去屆「最佳教練」指，東方為其教練團提供充分資源及人力支援，又笑言自己「失禮」，因直至今季才獲此待遇。「分工很細緻，不會一人身兼多職。這是香港職業足球應有的條件及配套，感覺終於受到尊重。但希望球員們明白不是必然，要好好珍惜」，李志堅說。
李志堅攜同多位大埔班底加盟，引入助手李恆匯、守門員教練保查與分析員般奴，而「堅家軍」成員梁冠聰、李嘉耀、馮慶燁及李家豪紛紛來投，加上原屬大埔的艾華度、翟廷峯、鍾偉強、利馬及曾文輝，共有9位前「綠衫軍」來投。此外，東方同時簽入劉學銘、胡晉銘、播磨浩謙及20歲前港會中場奧利華（Oliver Laxton）等年輕小將，並召回曾外流的茹子楠。外援方面，球隊羅致前佳聯元朗森巴前鋒慕沙，以及台灣射手陳浩瑋，班費維持於約3500萬港元。
李志堅（右）攜同多位大埔班底加盟，引入助手李恆匯（左）。（袁志浩攝）
重奪亞洲賽資格 視富力為最大爭標對手
東方現時大軍名單多達30人，李志堅指季前會外借約6名球員至友會，讓球員有更多上陣機會。他又認為引入多位熟悉的大埔球員，自己在調配上有優勢，「有更多選擇是好事。雖然多人多事多煩惱，但這是我們的工作。足球需要改變，要做應該做的事，若有顧忌，球隊很難進步。」
富力R&F今季再度擴軍，李志堅直言視對方為今季最大爭標對手，球隊會以盡攬冠軍為目標，但首要任務是重奪亞洲賽資格，「自己經歷過、得到過，望向遠處才發現，原來只是有心無力。既然現時有足夠支援，便應該望得更遠。」對於前東家和富大埔的前景，他則回應指：「大家各自努力，希望大埔可繼續發光發熱，在亞冠外有好表現，延續風格。」
東方龍獅本季新援逐個睇（點圖放大）：
東方已將來季主場定於將軍澳運動場，隊長依舊由梁振邦擔任，葉鴻輝及迪高則任副隊長。球隊8月中會出發前往泰國集訓8日，密集式訓練之餘亦應付兩至三場熱身賽；李志堅指希望約戰泰超球隊。
東方以衝擊亞洲賽資格為首要目標，班費維持在3000多萬港元。（洪嘉徽攝）
東方龍獅新季名單：
副總監：司徒文俊
技術總監：安祖史杜錫
球隊總監兼主教練：李志堅
助教：李恆匯、羅志焜
守門員教練：保查 (Alvarez Buedo Borja)
技術分析員：般奴（Bruno Luís Porto Pereira)
訓練員：李敖男
行政管理：陳子龍
球隊助理：薛輝龍、馮鎮華、袁國強
物理治療師：鄺凱恒、羅嘉偉
東方龍獅球員名單：
1 葉鴻輝 2 艾華度 3 迪高 4 劉學銘 5 基頓 6 翟廷峯
7 徐德帥 8 李嘉耀 9 慕沙 10 林嘉緯 11 艾華頓 13 李家豪
14 鄭璟昊 15 馮慶燁 16 梁振邦 17 梁冠聰 19 播磨浩謙
20 林學曦 21 曾錦濤 22 胡晉銘 26 廖富源 27 陳浩瑋
29 奧利華（Oliver Laxton）30 黃梓浩 34 陳靜謙 42 茹子楠
77 王力威 80 鍾偉強 88 利馬 99 曾文輝