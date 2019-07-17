【港超聯】林嘉緯讚麥基勤練射門回應批評　葉鴻輝倡足總辦告別賽

32歲的港足前鋒麥基昨日宣布高掛球靴，結束15年球員生涯，其東方龍獅前隊友均對消息感到愕然，讚揚此子比賽態度一流，且默默加操改進球技。港足成員葉鴻輝及中場林嘉緯更建議，足總應考慮為麥基舉辦告別賽。 攝影：洪嘉徽

東方中場林嘉緯過去曾在傑志及東方跟麥基合作，兩人在港隊亦是拍檔。他形容麥基的比賽態度「冇得頂」，對他退役感到相當可惜。嘉緯說：「他的速度、跑動及付出，上上落落，在香港很少見這種頻率。他負責進攻，更不時兼顧防守，非人人能做到，很難找到第二位有此特色的球員。」有傳聞指麥基近年身心俱疲，因此決意退役，嘉緯透露麥基對自己埋門把握力要求高，會於操練時加強訓練，「或許他也知道球迷的批評，令他增添壓力。」

曾為香港披甲逾50場的麥基昨日宣布退役。（資料圖片）

林嘉緯跟葉鴻輝在港隊跟麥基合作多年，兩人異口同聲指對方拚搏態度無人能及。（圖片來源：香港足總）

葉鴻輝建議足總辦告別賽

另一位跟麥基為多年隊友的東方守門員葉鴻輝，明言這位翼鋒技術或決定力雖非最好，但態度必是最佳。他說：「球迷批評他的把握力，但其實只有他才能走到那個位置，否則根本連起腳的機會都沒有。」阿輝又指麥基一直默默耕耘，十年間進步明顯，希望球迷能記下他場上美好的一面，並認為足總可為麥基舉辦告別賽。「當球員曾代表港隊30至40場，足總可考慮辦告別賽。雖然麥基為人低調，但仍可諮詢他的意願，我相信他會享受這個安排」，麥基說。

港足主帥麥柏倫今日亦有視察東方操練，他指出麥基在友賽中華台北後，才跟他就退役一事溝通，稱會尊重對方決定。「你總是希望擁有一位又快又勤力的球員，但任何事總有完結的一日。」（袁志浩攝）

葉鴻輝：「面對變動，球員只能做好本份」

東方有麥基突然退役，今季陣容亦迎來大變動，當中嘉緯需面對外援利馬的挑戰；阿輝亦會跟曾文輝爭奪正選位置。嘉緯指自己曾跟新帥李志堅溝通，對方希望他以經驗協助年青球員，「大球會當場會有競爭，強隊不會只有一個陣式或踢法，相信今季角色不會有太大分別，反而需盡快培養默契。」

阿輝則指會跟其他守門員良性競爭、互相推動，並指跟新任守門員教練保查合作得不俗，希望盡快跟教練團磨合，「經歷三季四大皆空，高層渴望轉變，球員只能做好本份。個人情緒是有點失落，因為跟部份前教練相識多年，不過在球隊層面，大家應團結一致。」