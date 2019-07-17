【世界盃外圍賽】港將抽下籤望延續去屆鬥志　作客兩伊無懼風險

世界盃亞洲區外圍賽第二圈抽籤結果今日（17日）出爐，位處第四檔次的港隊最終抽入C組，同組對手分別是伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨。 曾代表香港出戰過世界盃外圍賽的三位港將，均認為抽中「下籤」，不過他們都承諾會全力爭取最好成績，延續港隊在去屆世盃外頑強的鬥心。

港足今屆同組強手林立，伊朗及伊拉克是其所屬檔次中世界排名最高的球隊。港足門將葉鴻輝及中場鞠盈智直言抽籤結果是「下籤」，皆因港隊歷來對西亞球隊均處劣勢。而隊長黃洋亦對結果「未盡滿意」：「在傑志效力多年，參加亞協盃曾遇過西亞球隊，雙方無論身體質素、節奏及速度都有一定差距，應該十分難踢。」

黃洋於抽籤前曾明言，希望跟「最強球隊」交手，窺探對方足球水平進步的原因。抽籤後他最期待對戰伊朗，葉鴻輝對此亦有同感。他說：「伊朗是亞洲一哥，同時在去屆世界盃決賽周有很優異的表現。他們陣中有許多頂級球員，在技術層面上可見識同體驗更多。」

去屆曾在「港中大戰」中助港隊兩度守和對手的葉鴻輝，認為港隊不可有輸少當贏的心態。（資料圖片）

盼雙殺柬埔寨 戰巴林保持不敗

港隊歷史上5戰柬埔寨全勝，雙方在2016年兩度友賽，港隊都淨勝兩球。即使柬埔寨最近改由日本名將本田圭佑領軍，港將都有信心全取三分。葉鴻輝指：「柬埔寨近年進步雖大，但港隊實力理應在他們之上。」港隊近年三度跟巴林交手均落敗而回，2017年便在主場以兩球飲恨。不過，鞠盈智稱巴林曾在友賽敗予中華台北，相信港足有力一戰，「希望港隊能在柬埔寨跟巴林身上取得分數，對柬埔寨兩回合都要取勝；然後在主場戰勝巴林，作客巴林不輸就可以接受。至於同組另外兩隊，盡力就好。」

鞠盈智去屆曾代表港隊擊敗不丹，他認為即使面對世界排名較高的巴林，港足仍有力搶分。（資料圖片）

黃洋：讓年青球員及球迷看見希望

去屆世界盃外圍賽，港隊試過兩度守和第一檔的中國，而面對第二檔次的卡塔爾，便在落後3球下追回兩球。港足隊長黃洋認為不論對手有多強，港隊仍會以出線為目標：「上屆多場都踢出鬥志，吸引很多球迷入場。雖然明白奇蹟並非每次都會發生，但作為球員，會盡力保持鬥志，去踢好每一場。」

他又補充，最重要是讓年青球員及球迷看見希望：「港隊球員必須承擔香港足球未來發展的責任，每場都十分重要，向年青球員樹立榜樣，示範如何跟全亞洲最頂級的球隊競爭，爭取最佳成績。」

黃洋認為港足成員需背負起傳承責任，在世界盃外圍賽中向年青球員樹立榜樣。（資料圖片）

港將作客「雙伊」 信任主辦方安排

早前澳門足總因安全理由，宣布放棄對斯里蘭卡的世界盃亞洲區外圍賽首圈次回合賽事。港足未來將作客同樣政局不穩的伊朗及伊拉克。可是，三位港足成員均相信亞洲足協，以至當地足總及政府能提供足夠保護，因此對安全問題並不擔心。黃洋表示：「傑志之前有作客西亞的經歷，主辦方對安全都會有仔細考慮，港隊內很多球員亦有作客經驗，到時且看亞洲足協如何安排。」