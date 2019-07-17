【世界盃外圍賽】韓國朝鮮狹路相逢　中日抽好籤晉級之路樂觀

世界盃亞洲區外圍賽第二圈抽籤結果今日（17日）出爐，去年躋身決賽周5支亞洲強隊中，除伊朗被編入C組與香港隊同組料出線問題不大外，日本、沙特阿拉伯和澳洲要過關估計難度亦不大，應可順利晉身第3圈12強賽。至於中國隊亦算抽得上籤，同組除敘利亞較難應付外，其餘對手菲律賓、馬爾代夫和關島實力不算強，加上盛傳陸續有歸化兵加入下，相信晉級也胸有成竹；至於韓國在H組則要硬撼朝鮮。

中國隊作為今次抽籤第1檔8支種子隊當中實力最弱的球隊，幸運地避開了科威特、伊拉克、越南、約旦和泰國等實力不俗的球隊，僅需要面對敘利亞、菲律賓、馬爾代夫和關島。其中菲律賓是第2、3檔球隊中，國足唯一一支對賽紀錄保持全勝的球隊，以往的8次交手全勝。在今年6月納比回歸國足後的首戰，亦以2：0小勝對手。

歸化兵李可（中）早前已首次為中國隊披甲上陣，表現不俗。（視覺中國）

至於馬爾代夫和關島，國足相信能完全佔上風，只要面對同組實力最強的敘利亞不出亂子，出線機會極高。國足對敘利亞往績其實不俗，錄7勝2和3負。不過，不要忘記上屆世界盃外圍賽12強賽，國足面對敘國僅取得1和1負。不過，假如今次有歸化球員加入助陣，國足在實力上還是「秤先」。

歸化兵助拳 國足戰力提升

中國隊另一看點，是有數名球員正等待以歸化兵身份披上中國隊球衣出戰。早前，李可已歷史性為中國上陣，出色表現贏得不少讚譽，讓青訓質素欠理想的中國隊找到了與亞洲一線球隊拉近距離的捷徑。一時間歸化成為一種中國足球壇的熱潮，除了侯永永，布朗寧這些有華裔血脈的球員外，連艾傑臣和高拉特這兩名廣州恒大外援也都進入歸化「輪候冊」，一時間國足的前線讓中國隊的球迷帶來了無限聯想。

日本晉級下一圈12強賽應問題不大。（Getty Images）

除了中國外，日本、沙特阿拉伯和澳洲這幾支近屆世盃亞洲區代表常客，均抽籤運不俗，料可輕鬆過關。Ｇ組情況最堪玩味，泰國、馬來西亞、印尼和越南4支東南亞宿敵被抽進同一組，再加上實力不俗的阿聯酋，料有一番龍爭虎鬥。順帶一提，今屆世盃主辦國卡塔爾也有參與外圍賽，被抽在E組，雖然該國已自動獲得決賽周席位，但由於2022年世界盃外圍賽與2023年亞洲盃外圍賽前兩圈屬同步進行，假如卡塔爾獲得12強席位，將由國際足協決定是否繼續參戰第3輪，假如該隊不參加12強賽，席位將由成績最好的第二名中排名第五位的球隊頂替。

澳洲和南韓兩支亞洲強隊命途迥異，前者應可輕鬆晉級，後者則要與老對手朝鮮碰頭。（Getty Images）