【女籃】七喜睽違兩年再封后　全靠「揸緊信念目標一致」

一場勝者封后的季後賽，七喜終在激戰後登上后座，取回失落2年的聯賽冠軍。

女子甲組聯賽今晚（18日）上演決賽，手握9分位列榜首的七喜對上7分的福建。曾經在常規賽以23分之差不敵福建的七喜今場打出水準和激情，即使手風欠順仍見衝搶和防守毫不留力，加上福建主力犯規問題嚴重，發揮上綁手綁腳，力戰到最後40秒憑黃嘉汶「And-1｣ 打破疆局，以65：62拿下今場，將聯賽冠軍捧回家。

今年七喜兩大主力都有大傷，人腳不整下的冠軍實在得來不易。（張倩儀攝）

完場後衝入場內，興奮心情難掩。（張倩儀攝）

福建開局快速進入狀態，其中陳偉萍和任栩燕雙劍合壁，在籃下盡顯身高優勢，先有陳偉萍壓入單打，再有任栩燕抓下多個籃板球補籃。

七喜憑黃慧芝和周凱彤同邊中距離得分後，卻顯得迷失節奏大亂，被福建「食住上」。福建射手發威，卓婷和官健好先後三分命中，拉開23：10，但同時劉常學身負兩犯隱憂漸現。

隊友受傷，不論是得分還是場上的工作，黃嘉汶擔起的責任更大，要為隊友多走一步。（張倩儀攝）

七喜劣勢中求存，首先就要搶回籃板球；身型上七喜不及福建就要用勤力搭夠，換出陳樂心衝搶，為球隊製造多次進攻機會。黃嘉汶三分得手，再有周凱彤接應長傳快攻上籃，黃慧芝的果斷三分追至只有兩分之差，半場落後30：32。

陳偉萍半場身負三犯，發揮因而受限。（張倩儀攝）

換邊後，福建三分突然失靈，七喜大打反擊，周凱彤罰球全中追平，兩隊比數膠着，黃嘉汶此刻射入三分後有林靜文再三分命中。

福建外圍手感欠奉，憑內線有陳偉萍博到「And-1｣ 和石文雅完第三節前博到違反道德犯規的2球罰球，但隊中主力劉常學身負四犯在「畢業」的邊緣，而陳偉萍也三犯在身。

任栩燕今場在籃下無人可擋，獨轟全場最高20分。（張倩儀攝）

兩隊糾纏至第四節尾段仍未分高下，七喜一度上籃「全炒」但陳樂心搶到籃板兼博得「And-1｣ ，黃嘉汶及時再博到「And-1｣ 。周凱彤的罰球讓七喜在最後14秒拉開4分的優勢，但防守期間再有犯規讓卓婷兩度博得罰球機會，但四罰一中也未能補籃，最後以62：65不敵七喜，未能爭取連霸，位列第三。

黃嘉汶直言在大家都不看好的情況下奪冠，可說是有很大的意義。（張倩儀攝）

+ 11 + 10 + 9

今季回巢的周凱彤今場狂轟20分，穩定輸出讓七喜比數慢慢拉開；黃嘉汶的關鍵「And-1｣ 讓球隊向勝利再走近一步，同一個目標，做好大家不同的職責，七喜終達成的大家心中滿意的結局。除了新加入的陳樂心，七喜人腳基本上都是兩年前奪冠的班底，黃嘉汶直言：「冠軍後兩年，其實大家都有點不集中，因為大部分都是由讀書到出來工作，心態是有一點不同，但『揸緊』信念，知道大家在做什麼，目標也是一致的。」

銀牌首輪出局，傷患沒有離開過她們，由漸見起色到賽季間再有隊友大傷，形勢可說是不被看好。

「好想代兩個隊友出多一分力，一直打心情都是想『打埋』她們那一份。」主力李芷晴和黃昕鈴的十字韌帶斷得不合時，也因為有這個不幸，讓隊友們醒覺起來，「銀牌打得差，大家都不看好我們，在這個情況下拿到冠軍，是有很大的意義。」